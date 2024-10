Arrascaeta fala sobre saúde mental e desafios com lesões no Flamengo

O meia do Flamengo, Arrascaeta, compartilhou em suas redes sociais, a importância dos cuidados com a saúde mental e como a terapia tem sido essencial para enfrentar os desafios pessoais e profissionais. Em um vídeo, ele afirmou que a terapia transformou sua vida, permitindo-lhe viver de forma mais plena e apreciar momentos simples, como os passados com sua esposa e sua cachorrinha.

O jogador também abordou o impacto da terapia em sua carreira, ressaltando que as sessões ajudaram a mudar sua perspectiva em relação às lesões. “No âmbito do futebol, você precisa entender que as lesões fazem parte do nosso dia a dia, tanto nos treinos quanto nos jogos. O importante é saber que está fazendo o seu melhor e estar preparado para enfrentar o que vier”, explicou.

Desde que chegou ao Flamengo em 2019, Arrascaeta enfrentou diversos problemas físicos, incluindo fadiga muscular e COVID-19. Ele destacou que a pressão constante no esporte torna ainda mais crucial o cuidado com a saúde mental.

Na legenda de sua publicação, o uruguaio reforçou a necessidade de estar bem não apenas fisicamente, mas também mentalmente: “Contar com esse apoio tem me proporcionado benefícios incríveis para o desempenho no campo.”