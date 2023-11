Argentina vence Brasil por 1 a 0 após pancadaria no Maracanã

A Argentina venceu o Brasil por 1 a 0 em uma partida marcada por pancadaria entre os torcedores, nesta terça-feira (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O gol que marcou a vitória dos hermanos aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo com uma cobrança de escanteio de Lo Celso. Otamendi aproveitou a oportunidade e cabeceou a bola na gaveta.

É a terceira derrota consecutiva do Brasil, uma sequência que não acontece há 22 anos, desde 2001 quando o time brasileiro perdeu 4 vezes seguidas. Além disso, é a primeira vez que o canarinho perde uma partida como mandante na história das Eliminatórias. Ao todo, foram 64 jogos, com 51 vitórias e 13 empates.

A noite do duelo entre Brasil e Argentina começou com meia hora de atraso devido à confusão e pancadaria entre torcedores no Maracanã. De acordo com a polícia, 8 pessoas foram presas.