Apresentado, Vojvoda projeta parceria com Neymar no Santos





Juan Pablo Vojvoda foi oficialmente apresentado como novo técnico do Santos na terça-feira (26), na Vila Belmiro, destacando sua alegria em dirigir um clube histórico e reconhecendo a importância de Neymar como peça-chave do time. O argentino ressaltou o desejo de crescer junto ao clube, presidente, jogadores e comissão técnica, que inclui seis profissionais de sua confiança.

Vojvoda elogiou Neymar, afirmando que quer ajudá-lo e aprender com ele, considerando o craque determinante para a equipe, mas evitou comentar sobre o estado físico do jogador.

A estreia do treinador deve ocorrer no próximo domingo, contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. Ele substitui Cleber Xavier, que deixou o comando após a derrota por 6 a 0 para o Vasco.

O Santos ocupa atualmente a 15ª posição no Brasileirão, com 21 pontos, apenas dois à frente da zona de rebaixamento.