Ancelotti revela planos após vitória e fala em observar até 70 jogadores

Com um intervalo de três meses até os próximos jogos das Eliminatórias, Ancelotti afirmou que usará esse tempo para descansar, observar o Mundial de Clubes e acompanhar cerca de 70 jogadores brasileiros que atuam em diferentes partes do mundo.

Carlo Ancelotti conquistou sua primeira vitória como técnico da Seleção Brasileira na última terça-feira (10), ao vencer o Paraguai por 1 a 0, garantindo a classificação do Brasil para a Copa do Mundo de 2026.

