Ancelotti convoca seleção sem Neymar e com Casemiro, Hugo Souza e 5 do Flamengo

MACEIÓ, AL, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti, 65, convocou a seleção brasileira pela primeira vez nesta segunda-feira (26), com o retorno de Casemiro e ausência de Neymar. O evento aconteceu em um hotel no Rio de Janeiro.

Estiveram na mesa o presidente da CBF, Samir Xaud, e o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

O técnico pentacampeão Luiz Felipe Scolari foi quem entregou a Ancelotti o casaco da seleção, simbolizando a passagem de bastão. Carlos Alberto Parreira também enviou uma mensagem.

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS POR ANCELOTTI:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille)

Lucas Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Mônaco)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas:

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Éderson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes:

Antony (Bétis)

Estêvão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Raphinha (Barcelona)

Richarlison (Tottenham)

Vinicius Junior (Real Madrid)

A seleção brasileira enfrenta o Equador no dia 5 de junho, no Monumental de Guayaquil, e o Paraguai no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A equipe está no 4º lugar das Eliminatórias Sul-Americanas, com 21 pontos em 14 partidas, e vem de derrota por 4 a 1 para a Argentina, em março. O resultado culminou na demissão de Dorival Júnior.

"Essa é a minha primeira convocação", disse Ancelotti, citando a ajuda de Branco para falar a frase em português.

Sobre não ter convocado Neymar, o técnico salientou que procurou jogadores que estão bem.

"Neymar saiu há pouco de uma lesão e voltou a jogar há pouco. Todo mundo sabe que o Neymar é muito importante, sempre foi e sempre será. Contamos com ele, obviamente. No dia de hoje, temos muitos jogadores machucados que não podem estar na seleção", iniciou o técnico.

"O Brasil tem muitos jogadores com talento. No caso específico de Neymar, obviamente contamos com eles na seleção nacional. O Brasil conta com sua melhor versão. Voltou ao Brasil para se preparar para Copa do Mundo e temos todo o interesse em convocá-lo para a Copa. Falei com ele nesta manhã para explicar a ele e ele estava de acordo conosco, e assim seguimos", complementou.

Da última convocação de Dorival Júnior, em março, para esta, ficaram fora o goleiro Ederson (Manchester City), o zagueiro Murillo (Nottingham Forest), os meio-campistas André (Wolverhampton) e Joelinton (Newcastle) e os atacantes João Pedro (Brighton), Rodrygo (Real Madrid) e Savinho (Manchester City).

Ederson, Joelinton e Rodrygo, por outro lado, foram citados pelo treinador como jogadores machucados ou em recuperação.

Murillo teve atuação criticada contra a Argentina, mas esteve em campo neste domingo em derrota para o Chelsea, na Premier League. André também foi titular contra o Brentford, enquanto Savinho veio do banco contra o Fulham.

Somente João Pedro vive momento conturbado no clube. Ele perdeu as cinco últimas partidas da equipe na Inglaterra, tanto por uma suspensão por ter levado um cartão vermelho devido a uma conduta violenta quanto por um desentendimento com um companheiro durante um treinamento.

Ancelotti chegou ao Brasil na noite deste domingo (25) e foi recepcionado pelo recém-eleito presidente da CBF, Samir Xaud, que mencionou em entrevista coletiva que o técnico terá total autonomia e será blindado de qualquer situação externa que possa surgir.

Em relação aos atletas que estiveram sob o comando do italiano no Real Madrid, somente Vinicius Junior foi convocado. Endrick e Eder Militão estão se recuperando de lesões.

Rodrygo teve uma lesão há três semanas e já havia ficado fora das três últimas partidas do clube. Fontes ligadas ao jogador afirmaram que ele está se recuperando física e mentalmente de uma temporada desgastante.

Ele teria chegado a um limite de estafa e, por não estar 100%, entendeu que não conseguiria entregar o que deseja tanto para o Real Madrid quanto para a seleção nesse momento.

A informação foi publicada pela TNT e confirmada pela Folha.

A lista longa de atletas observados foi formulada com auxílio de Rodrigo Caetano, e do coordenador técnico, Juan, em Madri. O italiano fechou os 23 nomes.

Dentre os jogadores que trabalharam com Ancelotti na carreira, Casemiro e Richarlison eram os únicos que estavam entre os prováveis retornos. O técnico chegou a conversar com o meio-campista enquanto decidia sobre o comando da seleção brasileira.

Os dois, inclusive, se enfrentaram na final da Liga Europa, vencida pelo time de Richarlison, na última semana. Ambos começaram como titulares, mas o atacante foi substituído no segundo tempo devido ao cansaço.

Com o fim das ligas europeias, a maioria dos jogadores já está de férias. Marquinhos e Carlos Augusto ainda entram em campo, na disputa da final da Liga dos Campeões, no próximo sábado (31), entre PSG e Inter de Milão.

A apresentação dos jogadores para o período de treinamento sob o comando de Ancelotti será a partir da próxima segunda-feira (2), no CT Joaquim Grava, do Corinthians.