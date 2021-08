Ana Patrícia, do vôlei de praia, tem desidratação após eliminação e recebe atendimento médico

Nesta terça, Tóquio tinha previsão de temperaturas altas ao longo do dia, podendo chegar a 35 graus. Um aplicativo indicado pelo governo para visitantes durante os Jogos mandou um alerta avisando do dia quente na cidade e orientando para cuidados.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - A jogadora brasileira Ana Patrícia, do vôlei de praia, passou mal depois da eliminação para as suíças nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio, nesta terça-feira (3). Segundo informações do COB (Comitê Olímpico do Brasil), a atleta sentiu náuseas durante a partida, provocadas pelo forte calor.

