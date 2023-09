Amistoso: Seleção brasileira Sub-17 vence Canadá em Sorocaba

Rio de Janeiro/RJ - A seleção brasileira Sub-17 venceu a equipe do Canadá por 3 a 1 na sexta-feira (29), em amistoso realizado no campo do Clube Atlético Sorocaba, na cidade de Sorocaba (SP). Rayan, Kauã Elias e João Souza foram os autores dos gols do Brasil na partida, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)*.

Classificada para o Mundial Sub-17, o Canadá será mais uma vez o adversário do Brasil no domingo (1), no Estádio Novelli Junior, às 15h, em Itu (SP).

Rayan abre o placar

A Amarelinha abriu o placar com Rayan, aos 21 minutos do primeiro tempo, que terminou com o placar parcial de 1 a 0 para o Brasil.

Mais gols no 2º tempo

Na segunda etapa, a Seleção ampliou com Kauã Elias, que marcou logo após a volta do intervalo, aos dois minutos. Aos 19 minutos, o Canadá descontou e diminuiu a vantagem. João Souza, aos 41 minutos, definiu a vitória do Brasil.

Próximos jogos

Além do próximo amistoso com os canadenses, a equipe comandada por Phelipe Leal entrará em campo contra os Estados Unidos, nos dias 4 e 6 de outubro. O primeiro será no campo do Clube Atlético Sorocaba e o segundo no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Copa do Mundo Sub-17

O jogo faz parte da preparação da Amarelinha para o Mundial, em novembro, com sede na Indonésia. A estreia do Brasil está marcada para o dia 11 diante do Irã. Nova Caledônia e Inglaterra são as demais seleções do grupo.

(*) Informações da CBF