Alcaraz bate Sinner em final mais longa da história e é bi em Roland Garros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Alcaraz chegou à final de Roland Garros como favorito. Havia perdido apenas um jogo no saibro este ano e, nesse mesmo piso, foi campeão dos Masters 1000 de Monte Carlo e Roma, inclusive anotando sua quarta vitória seguida sobre o número 1 do mundo, Jannik Sinner. Na decisão deste domingo, contudo, foi o italiano quem deu as cartas e venceu os dois primeiros sets.

O espanhol, então precisou tirar da cartola algo que jamais havia feito na carreira: vencer após estar dois sets abaixo. E foi exatamente isto que Carlitos fez neste domingo, no que acabou sendo a final masculina mais longa da história de Roland Garros. Empurrado pela torcida, salvou três match points, frustrou o italiano, encontrou soluções e triunfou por 4/6, 6/7(4), 6/4, 7/6(3) e 7/6(2), em 5h29min de jogo, para conquistar o bicampeonato e manter seu reinado em Paris.

Até hoje, o recorde de final masculina de Roland Garros pertencia a Guillermo Vilas e Mats Wilander, que duelaram por 4h42min em 1982. O sueco levou a melhor por 1/6, 7/6(6), 6/0 e 6/4.

Ao derrotar Sinner neste domingo, o espanhol mantém sua invencibilidade em finais de slam, com cinco vitórias. Alcaraz também foi campeão do US Open em 2022, de Wimbledon em 2023 e 2024 e de Roland Garros no ano passado. Sinner, por sua vez, sai derrotado de uma ocasião assim pela primeira vez. Até hoje, o italiano havia jogado três finais de slam e vencido todas (Australian Open em 2023 e 2024 e US Open em 2024).

Com 22 anos e 34 dias de vida, Alcaraz se torna o terceiro mais jovem homem da história a vencer cinco slams na carreira. Segundo a Federação Internacional de Tênis (ITF), o sueco Bjorn Borg (22 anos e cinco dias) e o espanhol Rafael Nadal (22 anos e 33 dias) são os únicos dois nomes à frente na lista.

Com o bicampeonato em Roland Garros, Alcaraz torna-se apenas o terceiro homem deste século a defender com sucesso seu título no torneio francês. Além dele, só Rafael Nadal (10 vezes) e o brasileiro Gustavo Kuerten (2001) conseguiram o feito.

O primeiro set foi equilibrado e com muitas chances de quebra. Ao todo, houve break points em sete dos dez games da parcial. Alcaraz foi quem quebrou primeiro, abrindo 3/1 após Sinner jogar uma direita para fora. O italiano, porém, devolveu a quebra imediatamente: conquistou um break point com uma ótima devolução e converteu o break ao ver Alcaraz jogar uma esquerda na rede. O set seguiu igualado até que o espanhol fez um péssimo décimo game. Sacando em 4/5, errou um voleio simples, depois falhou em duas direitas e foi quebrado quando errou uma esquerda. Os quatro erros não forçados deram o game. o set para o número 1 do mundo: 6/4.

Sinner aproveitou o momento favorável, manteve o ritmo e anotou mais uma quebra no segundo game ao encaixar uma excelente devolução e ver mais dos erros de Alcaraz, que errou uma direita no break point. Com o italiano mantendo a vantagem, a torcida passou a empurrar o espanhol com gritos de "Carlos, Carlos!".

O espanhol respondeu, finalmente voltando a pressionar o saque do número 1. Sinner escapou de 0/30 no sétimo game, mas Alcaraz conquistou um break point no nono, e o italiano errou uma direita, perdendo o saque e a chance de fechar o set. A decisão só veio no tie-break, e mais uma vez foi Sinner quem brilhou na reta final. Primeiro, conquistou um mini-break com uma linda paralela de esquerda. Depois, viu Alcaraz errar uma curtinha. Com 5/2 e saque, o italiano não deixou a chance passar. Carlitos até devolveu um mini-break, mas uma direita fulminante do número 1 fechou a parcial em 7/6(4).

O terceiro set começou com outra quebra a favor do italiano, mas Alcaraz não deixou Sinner disparar na frente. Com uma direita vencedora, devolveu a quebra e igualou o placar em 1/1. O espanhol cresceu no jogo, e a torcida acompanhou. O italiano cedeu outro break point no quarto game ao errar uma direita, e Carlitos aproveitou, ganhando um belíssimo rali para abrir 3/2.

Alcaraz manteve a vantagem até sacar para o set em 5/3. Sinner, então, deu o troco. Primeiro, conquistou um break point ao alcançar uma curtinha e forçar um erro do rival. No ponto seguinte, mandou uma ótima direita que Alcaraz não conseguiu devolver. Parecia que Sinner reagiria mais uma vez, mas o espanhol elevou seu nível. Fez suas direitas vencedoras e, com um voleio, quebrou o italiano ais uma fez e fechou o set em 6/4.

Sinner não se abalou e manteve sua postura agressiva. Conquistou um break point no terceiro game, mas Alcaraz se salvou com uma ótima direita. Mais tarde, no sétimo game, o número 1 brilhou novamente. Venceu seguidos ralis e, quando teve um break point, viu o oponente errar uma esquerda. A vantagem de 4/3 e saque não freou o ímpeto do italiano.

Sinner seguiu no ataque, confirmou o saque para fazer 5/3 e nem precisou sacar outra vez. O. jogo parecia decidido quando Sinner teve 0/40 e três match points no nono game, mas Alcaraz reagiu, salvou-se dos três pontos e, com uma direita espetacular, confirmou o saque, forçando o italiano a ganhar mais um game. O número 1, então, cometeu dois erros, e foi Alcaraz quem chegou a um break point depois de uma ótima subida à rede. Carlitos não bobeou, atacou com outra direita e igualou o placar em 5/5.

Mais uma vez, um tie-break se fez necessário, o espanhol começou o game com um erro não forçado, mas passou à frente ao disparar uma direita vencedora e dois aces, fazendo 3/2. Quando Sinner errou uma direita, o atual campeão abriu 4/2, com um mini-break de vantagem. Alcaraz logo abriu 6/3, confirmando seus dois serviços, e fechou a parcial com outra direita vencedora: 7/6(3).

O momento era todo favorável a Alcaraz, que não desacelerou. Sinner não mostrava a precisão de antes e, sem acertar nenhum primeiro saque, foi quebrado logo no primeiro game do quinto set. O número 1 lutou a até conquistou dois break points no quarto game, mas Carlitos se salvou com ótimas direitas. Sinner ainda teria uma última chance, conquistando dois break points no décimo game (5/4 e 15/40) ao devolver uma curtinha do espanhol. Na primeira chance, encaixou uma devolução funda, forçou um erro de Alcaraz e empatou o set em 5/5.

Depois de um longo 11º game, Sinner confirmou o serviço e forçou Alcaraz a sacar pressionado mais uma vez. Com um excelente bate-pronto e, depois, uma devolução vencedora de esquerda, o italiano ficou novamente a dois pontos do título. Carlitos, contudo, se salvou com ótimas direitas defensivas e forçou o tie-break final - jogado até 10 pontos - quando fez uma passada de esquerda.

Com coragem, Alcaraz abriu o game final com duas ótimas direitas que Sinner não teve como devolver. O espanhol elevou o nível, fez outro winner de direita para abrir 4/0 e, depois disso, o número 1 não teve mais chances. Sinner só fez seu primeiro ponto quando já perdia por 7/0. Era tarde demais para outra reação.