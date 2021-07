Argentina jogará com Brasil na final da Copa América; será a 4ª vez

As seleções decidem quem ficará com o título no próximo sábado (10), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

Após empate por 1 a 1 no tempo normal, com gols de Láutaro Martínez para os argentinos e Luís Diaz para os colombianos, o time de Lionel Messi venceu por 3 a 2 na decisão por pênaltis. Colômbia perdeu desperdiçou três cobranças (Sanchez, Mina e Cardona). A Argentina, uma só (De Paul).

O Brasil enfrentará a Argentina no final da Copa América. O evento foi decidido após o jogo de hoje (6), quando a equipe comandada por Lionel Scaloni venceu a Colômbia nos pênaltis após empatar o tempo regulamentar por 1 a 1, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.