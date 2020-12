Prorrogado prazo para renovação do Fies; saiba mais

O prazo para renovação semestral dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi prorrogado para 30 de dezembro, para contratos assinados até dezembro de 2017.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) publicou o novo prazo nesta quinta-feira (3) no Diário Oficial.

A medida vale para contratos simplificados e não simplificados. Quando é preciso alteração no contrato, como a mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa levar nova documentação ao banco para finalizar a renovação. No caso da renovação simplificada, ela é feita pela internet.

Os contratos do Fies devem ser renovados semestralmente. Primeiro o pedido é feito pela instituição de ensino. Em seguida, os estudantes devem validar as informações no sistema SisFies.

Os contratos do Novo Fies, implementado a partir de 2018, não passam por esse processo, e têm os prazos definidos pela Caixa Econômica Federal.

O Fies foi criado em 1999 pelo governo federal para financiar cursos superiores em instituições privadas.

A renovação dos contrato do Fies devem ser feitas pelo site do sisfiesaluno.mec.gov.br.