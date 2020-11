Amom é a surpresa dessa eleição

O candidato a vereador Amom Mandel (Podemos) está se destacando e aparece em todas as pesquisas como um dos prováveis 41 eleitos que vão ocupar a Câmara Municipal de Manaus em 2021. Amom tem forte presença nas redes sociais e vem realizando uma maratona de reuniões nos bairros, sendo identificado como o candidato da tecnologia e que promete atuar para modernizar os serviços públicos a partir de aplicativos e também incentivando o empreendedorismo, as startups, a qualificação profissional de jovens para atuar na área de tecnologia e acesso ao primeiro emprego.

Amom aposta na interação com os eleitores, fazendo uma campanha colaborativa em que os seguidores das redes sociais e os participantes das reuniões podem sugerir ideias, projetos e mesmo críticas ao candidato. Se eleito, Amom promete fazer um mandato colaborativo, colocando à disposição dos manauaras um aplicativo em que todos poderão acompanhar as ações, bem como fazer sugestões, críticas e indicando as prioridades que devem ser trabalhadas. “O cidadão vai nos ajudar a fiscalizar, legislar e defender causas que melhorem nossa cidade”, explicou Amom, que disputa com o número 19.111.

A campanha de Amom vem chamando atenção também por ser limpa, sem agressões a quem quer que seja, mas ao mesmo tempo dura contra o que vem sendo feito de errado na política atual. “O apoio à nossa campanha vem de todos os segmentos, de jovens, idosos e até de crianças que se identificam com a nossa maneira de fazer campanha”, disse Amom.

Neste final de semana, Amom lançou em suas redes sociais compromisso de plantar uma árvore para cada voto que receber nessa eleição. “É um compromisso pessoal que estou assumindo. Tenho certeza que vamos ter muitas árvores pra plantar. Independentemente de ganhar ou não, vou cumprir”, disse Amom, que também mostra seu lado ligado à ecologia.