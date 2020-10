Amazonino lidera corrida para Prefeitura de Manaus. Nicolau não 'explodiu'

Manaus/AM - Pesquisa realizada pela Perspectiva mostra a liderança do candidato Amazonino Mendes com 30,8% da preferência do eleitorado. A pesquisa foi registrada no dia 12 de outubro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Foram ouvidas 1 mil pessoas nas cinco zonas de Manaus.



A pesquisa não confirma número do Ibope que revelou uma “explosão” do candidato Ricardo Nicolau, mas mostra que ele teve um crescimento moderado. David Almeida ainda mantém a segunda colocação na corrida para Prefeitura de Manaus. Confira a pesquisa completa: