Chico Preto tem candidatura negada pelo Ministério Público

Manaus/AM - O vereador Chico Preto (DC) teve a candidatura à Prefeitura de Manaus negada pelo Ministério Público Eleitoral, que manteve o posicionamento de que que o candidato se encontra inelegível devido à condenação por conduta vedada no Processo TRE/AM nº 2237- 2.2014.6.04.0000, em decisão colegiada publicada em 2017.

À época, de acordo com o MPE, não foi aplicada a cassação do diploma unicamente pelo fato de Chico não ter se elegido.

O promotor eleitoral sustentou que o candidato condenado está inelegível por oito anos, a contar da data da condenação e requereu ao TRE a impugnação da candidatura de Chico Preto.

Para consulta no site do TRE: número do processo 0600051-41.2020.6.04.0001