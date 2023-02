Zoom demite 1.300 dos funcionários pelo mundo

Segundo o CEO do Zoom, os processos de desligamento respeitarão as normas trabalhistas do país onde atua o colaborador.

A startup por trás da plataforma de videoconferência para o mundo corporativo tem apenas 12 funcionários no Brasil, segundo o LinkedIn. Procurada, a empresa não respondeu se os cortes afetarão colaboradores no país, apenas indicou a leitura de comunicado que publicou em seu blog.

