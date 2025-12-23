Ibovespa fecha em alta e retorna aos 160 mil pontos com política e inflação no radar





SÃO PAULO, 23 Dez (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta firme nesta terça-feira, retornando ao patamar de 160 mil pontos, com o mercado reagindo ao noticiário político, após o cancelamento de uma entrevista que seria dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que avaliou dados da prévia da inflação, o IPCA-15.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,39%, a 160.333,15 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 158.143,85 na mínima e 160.440,15 na máxima do dia.

O volume financeiro no pregão desta segunda-feira somava R$18,9 bilhões antes dos ajustes finais. Para ver as maiores altas do Ibovespa, clique em Para ver as maiores baixas do Ibovespa, clique em

(Por Igor Sodré)