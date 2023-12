Ypê é acusada de racismo em campanha de produto de limpeza

Conforme a assessoria, o instituto entende a Mãozinha como a reprodução de uma mão masculina adulta de pele branca e aprovou todas as peças da campanha, incluindo a escultura que tentou reproduzi-la desta forma. A referência para as campanhas da Ypê é a Mãozinha dos filmes dos anos 90, que não tem cicatrizes como no seriado recente 'Wandinha', da Netflix.

Segundo a Ypê, a escultura e todas as demais reproduções da Mãozinha obedeceram aos padrões técnicos estabelecidos por uma organização chamada Instituto Addams, que detém os direitos autorais do personagem.

A escritora, que é autora do livro "Como ser um educador antirracista: Para familiares e professores", disse no vídeo que o monumento está na "avenida Oceânica, uma área nobre da cidade" e que "obviamente não ia ser a mão da dondoca branca" a segurar o produto.

O caso ganhou visibilidade nas redes sociais após a escritora e professora Bárbara Carine publicar, na terça (5), um vídeo em seu Instagram com a legenda "A mão visível do rac1smo". Segundo Carine, a escultura reforça o "estereótipo escravagista de manutenção de pessoas negras em espaços subalternizados socialmente."

