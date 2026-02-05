   Compartilhe este texto
Vagas em aberto nos EUA caem em dezembro para o nível mais baixo em mais de cinco anos

Por Reuters

05/02/2026
Economia



WASHINGTON, 5 Fev (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram para o nível mais baixo em mais de cinco anos em dezembro, e os dados do mês anterior foram revisados para baixo em meio a um abrandamento nas condições do mercado de trabalho no final de 2025.

As vagas em aberto, uma medida da demanda por mão de obra, diminuíram em 386.000, para 6,542 milhões, até o último dia de dezembro, o nível mais baixo desde setembro de 2020, informou o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho em sua pesquisa Jolts nesta quinta-feira.

Os dados de novembro foram revisados para baixo, passando de 7,146 milhões para 6,928 milhões vagas de emprego.

Economistas consultados pela Reuters previam 7,20 milhões de vagas não preenchidas em dezembro. As contratações aumentaram em 172.000, para um número ainda baixo de 5,293 milhões em dezembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

