Usuários relatam erro no app do Itaú, e banco diz que normalizará acesso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Clientes do Itaú têm relatado falhas no uso do aplicativo do banco na tarde desta segunda-feira (19).

O site Downdetector, que monitora funcionamento de serviços online, começou a registrar problemas com o Itaú a partir das 16h16, com pico as 16h31 desta segunda.

A reportagem fez um teste no aplicativo do banco e, após o login, foi exibida uma mensagem sobre erro: "Atenção. Estamos com instabilidade no Pix. Por favor não refaça a operação e aguarde, em breve será normalizado", diz o alerta.

"Nosso sistema está passando por instabilidade momentânea. [...] Estamos atuando para restabelecer o mais rápido possível! Por hora, orientamos que aguarde e que não refaça nenhuma transação", respondeu o banco a uma usuária no Twitter que relatou ter tido dificuldades para acessar o aplicativo.

À reportagem, o Itaú informou, às 17h18, que "a situação deve ser normalizada gradativamente nos próximos minutos". O banco identificou uma "instabilidade no acesso ao aplicativo e para transações via Pix" e pediu desculpas aos "clientes por qualquer inconveniente".