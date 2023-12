Universal terá parque dedicado a famílias com crianças pequenas próximo a Dallas, no Texas

Segundo comunicado da empresa, o novo parque terá um hotel temático, "ambientes verdes exuberantes com um vistas, sensação e escala distintos, pensados especificamente para crianças mais novas" e espaço para expansão no futuro --o terreno do projeto tem, no total 392 mil metros quadrados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Num futuro não tão distante, os pais que viajam com filhos pequenos terão um parque temático inteiro dedicado só eles: o Universal Kids Resort, novo projeto da Universal Destinations & Experiences na cidade de Frisco, a cerca de 40 km de Dallas, no Texas.

