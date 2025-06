QuintoAndar encerra contratos de aluguel com garantia revendidos por imobiliárias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo QuintoAndar anunciou nesta terça-feira (3) o fim do QuintoCred, marca da companhia de locação de imóveis que oferecia garantia aos inquilinos em contratos celebrados diretamente com as próprias imobiliárias.

Segundo o QuintoAndar, o fim da marca tem como objetivo concentrar esforços e investimentos em suas principais frente de negócio no mercado imobiliário.

O fim da marca não altera os contratos de locação padrão administrados pelo QuintoAndar. Este é um produto oferecido pela companhia para revenda nas imobiliárias.

Contratos com garantia locatícia servem como um seguro aos proprietários, que recebem o aluguel mesmo em caso de inadimplência do inquilino. No caso do QuintoCred, o QuintoAndar assegura o valor para a imobiliária e faz a cobrança diretamente com o morador do imóvel.

Segundo a companhia, estão em vigência 45 mil contratos com mais de 3.000 imobiliárias.

"A mudança reforça o compromisso do grupo em fortalecer sua proposta de valor, garantindo que tempo e recursos sejam direcionados para iniciativas estratégicas de maior impacto, além de novas tecnologias, que ajudem as pessoas a terem uma melhor jornada na busca por imóveis", afirma a companhia em nota.

O QuintoAndar também afirma que não estão previstas reestruturações em outras divisões do grupo, que seguirão com o plano de expansão estabelecido anteriormente. Dos 250 profissionais atuando no QuintoCred, 43 foram demitidos e os outros serão realocados internamente.

À Folha de S.Paulo a companhia explicou que foi dado um aviso prévio de 60 dias para o fim da parceria com as imobiliárias, programado para o dia 2 de agosto.

Também foi estabelecido um período de 60 dias para a finalização de todos os contratos. Neste caso, serão aplicados dois cenários em que o QuintoCred seguirá suas obrigações como garantidor:

Data de aniversário do contrato -que não será renovado- acrescido ao período de 60 dias limitado até o dia 2 de outubro; Data limite de encerramento para 2 de outubro nos contratos com vencimento após a data. A companhia criou um perfil no WhatsApp para sanar dúvidas sobre contrato ou próximos passos no número (47) 99777-1892 ou clicando aqui.