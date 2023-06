Previdência para menores já concentra mais dinheiro do que 82% dos municípios

Apesar do desempenho, os planos para menores respondem por somente 2% dos depósitos do setor.

Esse valor supera o PIB de 82,5% das cidades do país, todas de pequeno e médio porte. Elias Fausto, no interior de São Paulo, por exemplo, registrou PIB de R$ 860 milhões, segundo o IBGE.

Dados da Fenaprevi, entidade que representa as empresas do setor, indicam que a captação bruta para esse público foi de R$ 960 milhões, entre janeiro e abril --uma alta de 16% ante o mesmo período de 2022.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A maioria dos municípios do país gera menos riqueza do que os recursos hoje depositados por famílias em planos de previdência privada para filhos ou dependentes menores de idade.

