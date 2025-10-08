   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Prêmio Camões de 2025 vai para poeta angolana Ana Paula Tavares

Por Folha de São Paulo

08/10/2025 17h45 — em
Economia



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A poeta e historiadora angolana Ana Paula Tavares venceu o Prêmio Camões 2025, o mais importante reconhecimento literário da língua portuguesa.

Aos 72 anos, Tavares é autora de livros que transitam por diversos gêneros, entre eles "Ritos de Passagem", "O Lago da Lua", "Amargos como os Frutos", coletânea de poesia publicada no Brasil pela Pallas, e "Um Rio Preso nas Mãos", volume de crônicas publicado pela Kapulana.

A autora também integrou a recente coletânea poética "Verbetes para um Dicionário Afetivo", também da Pallas.

Doutora em antropologia pela Universidade Nova de Lisboa e professora da Universidade Católica de Lisboa, ela já havia sido reconhecida com o Prêmio Mário António de Poesia e o Prêmio Nacional de Cultura e Artes de Angola.

A autora foi escolhida por um júri internacional que destacou, em nota, a "fecunda e coerente trajetória de criação estética" e o "resgate de dignidade da Poesia" em sua obra. Compunham a banca dois acadêmicos brasileiros, dois portugueses, um moçambicano e um angolano.

Ao comentar a escolha, a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, afirmou que premiar Tavares é "celebrar a força e a beleza da literatura lusófona".

A premiação, no valor de 100 mil euros (cerca de R$ 590 mil reais), é concedida conjuntamente pelos governos do Brasil e de Portugal à autora pelo conjunto de sua obra.

A entidade brasileira responsável pela premiação é a Biblioteca Nacional, presidida pelo poeta Marco Lucchesi, que destacou o olhar da autora como atento aos grandes desafios contemporâneos da África, do Brasil e de Portugal.

O prêmio costuma alternar seus laureados entre autores do Brasil, de Portugal e dos países africanos de língua portuguesa. Em 2024, a vencedora foi a brasileira Adélia Prado, sucedendo o português João Barrento, premiado em 2023.

A última pessoa africana contemplada havia sido Paulina Chiziane, de Moçambique, em 2021 -a primeira mulher do continente a receber o reconhecimento. Com a conquista deste ano, Tavares se torna a segunda mulher africana no rol de vencedores.

SAIBA QUEM FORAM TODOS OS VENCEDORES DO CAMÕES

2025 - Ana Paula Tavares, Angola

2024 - Adélia Prado, Brasil

2023 - João Barrento, Portugal

2022 - Silviano Santiago, Brasil

2021 - Paulina Chiziane, Moçambique

2020 - Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Portugal

2019 - Chico Buarque, Brasil

2018 - Germano Almeida, Cabo Verde

2017  Manuel Alegre, Portugal

2016  Raduan Nassar, Brasil

2015  Hélia Correia, Portugal

2014  Alberto da Costa e Silva, Brasil

2013  Mia Couto, Moçambique

2012  Dalton Trevisan, Brasil

2011  Manuel António Pina, Portugal

2010 - Ferreira Gullar, Brasil

2009 - Armênio Vieira, Cabo Verde

2008 - João Ubaldo Ribeiro, Brasil

2007 - António Lobo Antunes, Portugal

2006 - José Luandino Vieira, Angola

2005 - Lygia Fagundes Telles, Brasil

2004 - Agustina Bessa-Luís, Portugal

2003 - Rubem Fonseca, Brasil

2002 - Maria Velho da Costa, Portugal

2001 - Eugênio de Andrade, Portugal

2000 - Autran Dourado, Brasil

1999 - Sophia de Mello Breyner Andresen, Portugal

1998 - Antonio Candido, Brasil

1997 - Pepetela, Angola

1996 - Eduardo Lourenço, Portugal

1995 - José Saramago, Portugal

1994 - Jorge Amado, Brasil

1993 - Rachel de Queiroz, Brasil

1992 - Vergílio Ferreira, Portugal

1991 - José Craveirinha, Moçambique

1990 - João Cabral de Melo Neto, Brasil

1989 - Miguel Torga, Portugal

Bastidores da Política - Justiça Federal diz proteger floresta, mas esquece quem vive dela Bastidores da Política
Justiça Federal diz proteger floresta, mas esquece quem vive dela

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


08/10/2025

PSD, com três ministérios, se junta a União Brasil e PP contra MP dos impostos

08/10/2025

Números do mercado financeiro

08/10/2025

Cotação das moedas

08/10/2025

Dólar fecha em leve queda e Bolsa avança, com agenda do Congresso e ata do Fed no radar

08/10/2025

Haddad descarta mudança de meta fiscal caso Congresso decida barrar MP dos impostos

08/10/2025

Petrobras anuncia R$ 2,6 bilhões para construir navios e retoma indústria naval na Bahia

08/10/2025

Governo Lula admite derrota na MP de impostos, adota discurso contra Congresso e culpa Tarcísio

08/10/2025

Governo prevê liberar 100% do compulsório da poupança em 10 anos em novo modelo de crédito imobiliário

08/10/2025

Congresso votará contra povo brasileiro se derrubar MP do aumento de impostos, diz Lula

08/10/2025

Lula sanciona ampliação da tarifa social de energia, aposta para eleição

08/10/2025

Banco do Brasil lança 'Pix por imagem' com IA

08/10/2025

Brasil tem fluxo cambial negativo de US$ 223 milhões em setembro, diz BC

08/10/2025

Rejeição de MP dos impostos causará bloqueio em 2025 e impasse de R$ 35 bi no Orçamento de 2026

08/10/2025

Dólar oscila e Bolsa avança, com exterior e agenda do Congresso no radar

08/10/2025

Relator diz que governo pode adotar medidas unilaterais contra setores se MP dos impostos for derrubada

08/10/2025

Lula se reúne com ministros e líderes para discutir MP da alta de impostos

08/10/2025

Dólar oscila e Bolsa avança, com exterior e agenda do Congresso no radar

08/10/2025

Relator diz que governo pode adotar medidas unilaterais contra setores se MP dos impostos for derrubada

08/10/2025

Trump recorre à IA para criar factoides e tirar foco do apagão do governo

08/10/2025

Reag Capital sai da Bolsa em meio a desdobramentos da megaoperação contra o PCC

08/10/2025

Mercado Livre suspende anúncios de bebidas destiladas em meio a crise do metanol

08/10/2025

Trump recorre à IA para criar factoides e tirar foco do apagão do governo

08/10/2025

Relator diz que governo pode adotar medidas unilaterais contra setores se MP dos impostos for derrubada

08/10/2025

Lula dá aval a projeto que tira da meta fiscal R$ 5 bi por ano em investimentos da Defesa

08/10/2025

Evento em SP oferece mais de 20 mil vagas de estágio e aprendizagem

08/10/2025

INSS repassou quase R$ 400 milhões em três anos a investigada em CPI

08/10/2025

Governo prorroga prazo para negociação de ativos dos estados no Propag

08/10/2025

Governo cobra R$ 478,8 milhões do Auxílio Emergencial

08/10/2025

Dólar abre em leve alta nesta quarta-feira com investidores à espera de ata do Fed


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!