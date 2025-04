Pix parcelado deve ser lançado em setembro

Já o Autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução será aplicável somente para fraudes, golpes e crimes, permitindo a contestação de transações Pix de forma simples por meio do aplicativo de bancos.

O BC informou ainda datas prováveis para o lançamento de outras duas funcionalidades no sistema de transferências instantâneas, o Pix em garantia, para 2026, e o Autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução, para 1º de outubro.

Em um comunicado, o BC afirmou que a funcionalidade "tem potencial para estimular o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços de valor mais elevado, favorecendo quem não tem acesso a esse tipo de operação".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.