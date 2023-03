Os primeiros efeitos da crise do SVB, a ideia do governo para voo a R$ 200 e o que importa no mercado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como a falência do SVB pode levar os BCs dos EUA e Brasil a colocarem o pé no freio nos juros para aliviar o temor nos mercados, ministro diz que governo prepara proposta para vender passagens aéreas por R$ 200 o trecho e outros destaques do mercado nesta terça-feira (14).

**OS PRIMEIRO IMPACTOS DA CRISE DO SVB**

Entre os efeitos da derrocada do SVB e do Signature Bank mundo afora, um dos mais imediatos pode acontecer nas decisões dos bancos centrais sobre as taxas de juros.

ENTENDA

A depender do tamanho da contaminação da crise sobre o sistema financeiro americano –que ainda está sendo monitorado, mas não deve chegar perto da de 2008 –o Fed (BC americano) pode optar por não subir juros na reunião da próxima semana.

A aposta ganhou força nesta segunda no mercado de juros futuros e foi reforçada por análise do Goldman Sachs.

O QUE UMA COISA TEM A VER COM A OUTRA?

O processo de aperto monetário é um dos fatores responsáveis pela crise do banco das startups (como explicamos aqui).

Para evitar uma quebradeira generalizada em bancos menores, o Fed pode entrar em modo contenção de danos e manter os juros parados na próxima reunião, o que contribuiria para dar uma acalmada nos investidores.

Nesta segunda, as ações do First Republic Bank, outro banco do Vale do Silício, despencaram 60%. O tombo veio mesmo após a instituição ter garantido aos clientes que estava com a liquidez em dia depois de conseguir financiamentos com o Fed e o JPMorgan.

E aqui? O mesmo movimento foi observado nos contratos de juros futuros brasileiros, que fecharam em forte queda –sinal de que o mercado espera por um corte antecipado na Selic.

Se o Fed parar de subir os juros, será mais um argumento para a queda da Selic por aqui – no Brasil, os reflexos do aperto monetário também aparecem, como na crise das varejistas que tentam renegociar suas dívidas.

MAIS SOBRE A DERROCADA DO SVB

O presidente americano Joe Biden reforçou que o sistema bancário do país é seguro e que os clientes do SVB receberão seu dinheiro. Ele afirmou que o prejuízo não será pago pelo contribuinte americano, mas pelos bancos.

O HSBC comprou a filial britânica do banco falido por uma libra esterlina (R$ 6,35).

Nubank, Inter, PagSeguro e Mercado Livre comunicaram ao mercado que não tinham exposição ao banco que quebrou.

Colapso do SVB assombrou SXSW, analisa o colunista Ronaldo Lemos.

**O PLANO DO GOVERNO PARA PASSAGENS BARATAS**

O governo federal pretende fechar acordo com companhias aéreas para vender passagens a R$ 200 o trecho a aposentados, estudantes e servidores públicos, afirmou o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos).

O benefício ficaria limitado para quem tiver salário abaixo de R$ 6.800 e a duas passagens anuais de ida e volta por pessoa por ano, disse França em entrevista neste domingo (12) ao Correio Braziliense.

COMO SERIA

A ideia do ministro é usar a ocupação dos assentos que ficam vagos nas aeronaves. Nas contas citadas por ele, 20% das poltronas dos aviões viajam sem passageiro.

Ele disse que seria possível oferecer de 14 milhões a 15 milhões de passagens a R$ 200 por ano. Cada beneficiário poderia levar um acompanhante na viagem.

A ideia é vender essas passagens via aplicativo da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, com parcelamento em 12 vezes sem juros.

SIM, MAS...

O plano ainda depende de aceitação de companhias aéreas nacionais.

O ministro disse que um dos argumentos do governo para convencer as aéreas é o de que o limite de renda em R$ 6.800 evitaria que os habituais clientes de voos comerciais usufruíssem do programa e prejudicassem as vendas das empresas.

**OPENAI SABIA DOS RISCOS DOS CHATBOTS**

A OpenAI, criadora do ChatGPT, tinha conhecimento de que sua inteligência artificial poderia sair de controle. A afirmação é de Greg Brockman, cofundador e presidente da OpenAI, startup criadora do chatbot, na conferência de tecnologia SXSW (South by Southwest).

Ele defendeu, porém, que lançá-lo ao público valeu a pena –os mais de 100 milhões de usuários em menos de dois meses estão aí para comprovar isso.

ENTENDA

Para Brockman, essa foi uma forma de ajudar a evoluir a ferramenta de IA (inteligência artificial).

O uso geral permite aos desenvolvedores receber comentários de quem acessa a plataforma, e os robôs passam por um treinamento incremental para errar menos —o chamado aprendizado de reforço.

POTENCIAL DA FERRAMENTA

Brockman ainda disse concordar com a opinião de outro cofundador da OpenAI, Sam Altman, de que os robôs serão capazes de automatizar alguns procedimentos feitos hoje apenas por médicos.

Ele disse, porém, que esse seria um produto com mais risco do que as IAs atuais.

Outras capacidades da IA citadas pelo executivo são melhorias em escrita, programação e entretenimento. "Imagine se fosse possível fazer um final alternativo para Game of Thrones ou até se colocar como um personagem dentro da história".

SXSW

É um dos principais festivais de inovação e criatividade do mundo, que acontece anualmente em Austin, no Texas.

Além das conferências sobre os temas mais quentes da tecnologia, o SXSW abriga atrações de cinema, televisão e até um festival de música.

No evento é tradicional a divulgação do relatório anual de previsões da futurista Amy Webb. O texto deste ano diz que a década será marcada pelo uso da inteligência artificial generativa –como o ChatGPT.

**FTX LEVA A 'CULPA' DE PREJUÍZO DE JOGADORES**

Os jogadores Gustavo Scarpa e Mayke entraram com um processo na Justiça contra uma consultoria do colega Willian Bigode e a empresa Xland, ligada à assessoria financeira, alegando prejuízos de cerca de R$ 11 milhões por investimentos feitos com o grupo.

Os três jogadores foram companheiros no Palmeiras. Na sexta (10), a Justiça bloqueou R$ 13 milhões da Xland e da empresa WLCJ Consultoria, que tem Willian Bigode como sócio. O caso foi revelado em uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, no domingo (13).

ENTENDA

Mayke diz que investiu R$ 4,5 milhões, e deveria ter um retorno de R$ 3,2 milhões. Scarpa, por sua vez, colocou R$ 6,3 milhões na Xland. Nenhum dos dois, porém, conseguiu receber as quantias de volta quando tentaram reaver os investimentos.

Os dois dizem que Bigode fez a indicação para que eles investissem na XLend, empresa que dizia fazer operações com criptomoedas e entregar um retorno de até 5% ao mês –patamar muito acima do rendimento das aplicações mais tradicionais do mercado.

"Estou triste, parça, de verdade. Estou triste porque é meu patrimônio", disse Gustavo Scarpa em conversa com o atacante Willian Bigode, obtida pelo Fantástico.

"Scarpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. Questão que agora é orar. Fazer o que eu sei. Agora é esperar no senhor", respondeu Bigode.

Os áudios e o caso geraram memes nas redes sociais, como a montagem de Bigode na figura de Jordan Belfort, no filme "O Lobo de Wall Street" –nesse caso, "O Lobo da Barra Funda", bairro paulistano onde fica a sede do Palmeiras (veja os memes aqui).

OUTRO LADO

Em nota enviada ao UOL, Willian Bigode e a empresa WLJC se disseram vítimas da Xland, tendo realizado investimentos de R$ 17,5 milhões que, mesmo tendo o pedido de resgate sido feito em novembro do ano passado, até hoje não foram devolvidos.

Ao Fantástico, Gabriel Nascimento, dono da Xland, também se disse vítima, nesse caso da FTX, corretora cripto que faliu em novembro do ano passado. Ele disse que os recursos dos clientes estavam alocados na empresa e não puderam ser resgatados após a falência.

A reportagem mostrou, porém, que Scarpa já havia tentado resgatar, sem sucesso, parte dos seus investimentos em agosto, meses antes da falência da FTX.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

GOVERNO LULA

Pacote de Haddad completa dois meses sob riscos no Congresso. Governo é alertado que articulação é falha e pode gerar reveses em votações de medidas provisórias.

COMMODITIES

Com supersafra, campo deve injetar R$ 1,25 tri na economia neste ano. Lavouras terão crescimento de 8,9% no volume financeiro, que poderá atingir R$ 888 bilhões.

MERCADO

Ex-ministro que viajou com joias tem rede de influência no setor de energia. Bento Albuquerque fez indicações que aliados da Marinha tentam preservar.

MERCADO

Terceirizada da JBS nos EUA é multada em US$ 1,5 milhão por uso de trabalho infantil. Empresa usava crianças e adolescentes para limpar fábricas; OUTRO LADO: frigorífico diz que rescindiu contrato e convocou auditoria.

MERCADO

Entenda o que Kennedy tem a ver com o Dia do Consumidor. Nos anos 1960, o presidente americano destacou os direitos à segurança, informação, escolha e manifestação.