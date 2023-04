Ministério da Justiça abre ação contra Hurb após relatos de calote

A empresa já havia sido notificada no ano passado para prestar esclarecimentos sobre as práticas comerciais adotadas, mas as respostas apresentadas não foram suficientes para sanar as irregularidades apontadas, de acordo com a secretaria.

Em nota divulgada pela Senacon, o secretário nacional do consumidor, Wadih Damous, disse que "tal cenário é inaceitável" e obriga o órgão "a adotar as medidas que lhe cabem por força de disposição legal".

