Lula e Haddad se reúnem a sós em meio a expectativa de anúncio de pacote de corte de gastos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu na tarde desta segunda-feira (11) com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em meio à expectativa do anúncio do pacote de corte de gastos.

O encontro não estava previsto na agenda do mandatário nem constava entre os compromissos do ministro. Foi a primeira vez que o chefe da equipe econômica conseguiu se reunir a sós com o presidente da República, após uma série de reuniões com a participação de outros membros da JEO (Junta de Execução Orçamentária) e com titulares das pastas que pode ser atingidas pelos cortes.

Interlocutores no Palácio do Planalto apontam que não há mais necessidade de grandes reuniões com os ministros das áreas sociais. A decisão agora depende exclusivamente do presidente Lula.

As discussões sobre o conjunto de medidas para o ajuste fiscal chegaram à terceira semana ainda em aberto. A ideia seria anunciar o pacote antes do embarque de Lula para o Rio de Janeiro, no fim desta semana, para os evento relacionados com a cúpula do G20 -o Brasil ocupa a presidência do bloco e vai sediar a cúpula de chefes de Estado.

O governo alimentou nos últimos dias a expectativa do anúncio do pacote de corte de gastos. A expectativa foi reforçada na última segunda-feira (4), quando o próprio Haddad indicou que as medidas deveriam ser apresentadas ainda na semana passada.

Os dias seguintes foram marcados por uma série de reuniões para discutir as propostas. Participaram do debate os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Nísia Trindade (Saúde), Camilo Santana (Educação), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), Carlos Lupi (Previdência) e o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

A semana, no entanto, terminou com uma grande reunião no Planalto na sexta-feira (8), que foi encerrada sem nenhuma medida concreta tornada pública.