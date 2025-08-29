   Compartilhe este texto

Governo propõe corte em benefícios fiscais de empresas para arrecadar R$ 19,76 bi em 2026

Por Folha de São Paulo

29/08/2025 21h00 — em
Economia



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou nesta sexta-feira (29) um projeto de lei complementar que prevê um corte de 10% em uma série de benefícios fiscais concedidos a empresas e setores.

A proposta deve ampliar a arrecadação federal em R$ 19,76 bilhões no ano que vem, e seu envio foi necessário para fechar as contas do Orçamento de 2026, também encaminhado nesta sexta. Formalmente, o texto foi protocolado pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE).

O corte atinge benefícios concedidos em tributos como PIS/Cofins, IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), contribuição previdenciária, IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) e Imposto de Importação.

Por outro lado, foram poupados os benefícios voltados a pessoas físicas, como as deduções e isenções do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física), além do Simples Nacional e os incentivos da Zona Franca de Manaus. A alíquota zero de PIS/Cofins para itens da cesta básica também está mantida, assim como imunidades tributárias previstas na Constituição.

Ainda não há qualquer garantia de que o projeto será aprovado nos exatos termos propostos pelo governo, mas a formalização do texto dá ao Executivo o direito de contabilizar essas receitas no PLOA (projeto de Lei Orçamentária Anual) do ano que vem -o que era o objetivo central da equipe econômica neste momento.

A tramitação da proposta deve ser desafiadora, e o risco de desidratação é elevado, uma vez que setores atingidos devem se articular para fazer pressão no Congresso e tentar manter seus incentivos.

Foi assim quando gestões anteriores tentaram reduzir a fatura de incentivos fiscais, que alcançaram R$ 564 bilhões no ano passado. Em 2026, esse valor deve alcançar R$ 612 bilhões, mesmo com o corte, informou o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse em entrevista coletiva ter confiança na aprovação do projeto. Ele destacou que o tema vem sendo discutido pelo presidente Lula com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"Há um amplo entendimento e amplo acordo. O que a gente tem colocado é que o acordo político que há entre os três presidentes depende de um texto que seja efetivo. Não pode ser meramente simbólico e programático, ele precisa gerar resultados", disse. "Vai precisar de aprovação, mas, do ponto de vista político, não há discordância."

O governo havia desistido de encaminhar um projeto próprio para cortar benefícios fiscais. A medida, defendida pelo Ministério da Fazenda, vinha sendo discutida no âmbito de um projeto de lei complementar já em tramitação na Câmara dos Deputados, sob relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O parlamentar, no entanto, ainda não apresentou seu parecer e o substitutivo do projeto, que conterá os cortes de incentivos. Sem isso, o governo não poderia incluir os impactos esperados no PLOA, já que a versão atual do texto não menciona a redução de 10%. A incorporação das receitas só pode ocorrer quando há proposta em tramitação.

A solução não deve alterar o rumo das negociações, uma vez que o projeto protocolado deve ser incorporado por Ribeiro. Mas ela expõe, finalmente, os benefícios que o governo elegeu como alvo da tesourada, o que deve deflagrar as pressões nos bastidores por mudanças daqui para frente.

Integrantes da equipe econômica chegaram a dizer que não seria necessário enviar medidas adicionais de receita para fechar as contas do Orçamento de 2026. No entanto, sem o parecer do relator, o governo precisou rever essa posição para não ficar com um buraco na arrecadação.

O projeto precisará ser aprovado até o início do ano que vem. O presidente Lula até pode sancionar o Orçamento de 2026 com a proposta de corte nos benefícios ainda em tramitação, mas a medida precisará estar em vigor até 22 de março, quando a equipe econômica fará a primeira reavaliação de receitas e despesas. Do contrário, os técnicos terão de subtrair os valores da arrecadação federal e compensar com outras ações, ou impor um contingenciamento para segurar despesas e cumprir a meta.

Para fechar as contas do ano que vem, o Executivo também precisa aprovar a MP que elevou tributos sobre aplicações financeiras e bets (apostas esportivas), JCP (Juro sobre Capital Próprio, uma forma de distribuir lucro a acionistas) e modalidades de investimento antes isentas de IR -o que atinge papéis como LCI (imobiliário), LCA (agronegócio) e debêntures incentivadas de infraestrutura.

O texto ainda aumenta a cobrança da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) sobre parte das instituições financeiras e cria restrições ao uso de créditos tributários para abater o valor de impostos a pagar à Receita Federal. O governo espera arrecadar R$ 20,9 bilhões extras com as medidas em 2026.

Bastidores da Política - Águas de Manaus infiltra-se no jornalismo da TV Amazonas. Resultado: desinformação Bastidores da Política
Águas de Manaus infiltra-se no jornalismo da TV Amazonas. Resultado: desinformação

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


29/08/2025

Governo brasileiro informa EUA sobre acionamento de Lei da Reciprocidade

29/08/2025

Governo Lula envia Orçamento de 2026 com déficit de R$ 23,3 bi

29/08/2025

Justiça revoga medidas cautelares contra Sidney Oliveira

29/08/2025

Tribunal dos EUA decide que tarifas recíprocas de Trump são ilegais

29/08/2025

Governo de SP pune empresa do Grupo Fit ligada a esquema do PCC e informa Ministério Público

29/08/2025

Cade avalia se modelos de inteligência artificial cometem abuso e excluem concorrentes

29/08/2025

Auditores da Sefaz-SP e mãe de fiscal são denunciados sob acusação de fraude no ICMS; sócios da Fast Shop fecham acordo

Foto: Divulgação

29/08/2025

Ibovespa bate recorde histórico e fecha acima dos 141 mil pontos

29/08/2025

Tarifas recíprocas contra EUA levariam meses, mas Brasil tem ferramenta para retaliação rápida

29/08/2025

Governo propõe corte em benefícios fiscais de empresas para arrecadar R$ 19,76 bi em 2026

29/08/2025

Volkswagen é condenada a pagar R$ 165 milhões por trabalho análogo à escravidão na ditadura

29/08/2025

Governo Lula envia Orçamento de 2026 com déficit de R$ 23,3 bi

29/08/2025

Dois em cada dez litros de gasolina e etanol vendidos em SP passaram por investigadas por elo com PCC

29/08/2025

Governo reserva R$ 40,8 bi no Orçamento de 2026 para emendas parlamentares

29/08/2025

Parque de SC contesta cobranças de direito autoral alegando que usa música gerada por IA

29/08/2025

Tribunal dos EUA decide que tarifas recíprocas de Trump são ilegais

29/08/2025

Diretor implica sócios da Fast Shop em esquema do ICMS e fecha acordo para pagar R$ 15 milhões

29/08/2025

Bolsa bate novo recorde histórico com cenário eleitoral no radar e dados da inflação dos EUA; dólar sobe

29/08/2025

Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.631 em 2026

29/08/2025

Números do mercado financeiro

29/08/2025

Cotação das moedas

Foto: Divulgação/Receita Federal

29/08/2025

Caminhão apreendido em 2023 foi um dos estopins da megaoperação contra o PCC

29/08/2025

Haddad apresenta estudo sobre desigualdade tributária antes de Congresso votar mudanças no IR

29/08/2025

Aneel mantém bandeira vermelha patamar 2 em setembro

29/08/2025

Governo acionou reciprocidade por não ver margem de negociação com EUA

29/08/2025

Morgan Stanley diz estar 'ativamente engajado' com Fed para definir capital de estresse final

29/08/2025

MPSP denuncia fiscal, mãe 'laranja' e outros cinco por esquema de fraude no ICMS

29/08/2025

Lula diz que Brasil não quer ser tratado como 'moleque' e que País tem maturidade suficiente

29/08/2025

Auditores da Sefaz-SP e mãe de fiscal são denunciados sob acusação de fraude no ICMS; Fast Shop fecha acordo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!