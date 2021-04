Google cancela brincadeiras de 1º de abril pelo segundo ano por causa da pandemia

Para comemorar a data em 2019, o Google Maps promoveu o jogo da cobrinha, o Snakes, em algumas cidades. Em 2016, a empresa adicionou um botão no Gmail que enviava ao remetente o gif de um minion —mas a brincadeira saiu do ar após reclamações.

"Em 2020, nós tomamos a decisão de fazer uma pausa em nossa tradição de celebrar o 1º de abril no Google em respeito a todos que estão lutando contra a Covid-19. Com uma grande parte do mundo ainda enfrentando sérios desafios, vamos novamente pausar as brincadeiras em 2021”, diz o vice-presidente global de marketing do Google, Marvin Chow.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google cancelou as brincadeiras e piadas de 1º de abril neste ano em respeito à situação crítica da pandemia. A medida já tinha sido adotada no ano passado.

