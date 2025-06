Ford atualiza picape Maverick e busca crescer na disputa com RAM Rampage e Fiat Toro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando foi lançada no país, no início de 2022, a picape Ford Maverick custava R$ 239.990 na versão FX4 Lariat. Era o que havia de melhor para o modelo, mas ainda pouco diante de sua faixa de preço. O problema estava nas configurações disponíveis nos EUA, seu principal mercado.

O utilitário era visto como um modelo mais em conta na América do Norte, nascido para ser simples. Vale lembrar que a líder da categoria é a gigante F-150, também da Ford. Agora a montadora revisou seus conceitos para outros mercados, o que possibilitou a melhor adequação ao Brasil.

A linha 2025 da Maverick, que é produzida no México, estreia com frente redesenhada e capota marítima como item de série. Antes diminuta, a tela da central multimídia cresceu e está em dia com a tendência atual de mercado. Os avanços são acompanhados pela redução de preço, que agora parte de R$ 219.990 na versão Lariat Black.

Os números de mercado, contudo, jogam contra a picape da Ford e mostram que a barreira do desconhecimento precisa ser ultrapassada.

Em 2024, a Maverick teve 3.500 unidades vendidas no país, bem menos que as concorrentes Fiat Toro (53,9 mil emplacamentos) e RAM Rampage (23,6 mil). Os dados são da Fenabrave (associação que reúne os distribuidores de veículos).

A Ford pretende aumentar o volume de importação e oferecer mais opções para conquistar consumidores. Além da Black, há a Tremor, com pneus de uso misto, suspensão elevada e preço sugerido de R$ 239.990. A opção híbrida chega no fim do ano, também com tração 4x4.

As versões lançadas agora mantêm o motor 2.0 turbo a gasolina de 253 cv de potência associado ao câmbio automático de oito marchas. Em 2022, esse conjunto fez a Maverick ir do zero aos 100 km/h em 7,8 segundos, com consumo rodoviário de 15,2 km/l. Os números foram aferidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia.

A Rampage a gasolina (272 cv) cumpriu a prova de aceleração em 7,1 s, mas a agilidade cobrou o preço no consumo, com média de 14,2 km/l na estrada. Entretanto, a RAM tem algo valorizado no mercado nacional e indisponível na concorrente da Ford: opções movidas a diesel.