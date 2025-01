Fabricante dos biscoitos Adria e Piraquê fecha fábrica em Lençóis Paulista e demite quase 500 pessoas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Responsável pelas marcas de biscoito Adria, Piraquê e Fortaleza, o Grupo M. Dias Branco decidiu fechar a fábrica de Lençóis Paulista, a 223 quilômetros da capital São Paulo, na segunda-feira (6). Quase 500 funcionários foram demitidos.

O endereço abrigava a antiga fábrica da fabricante de biscoitos Zabet, fundada em 1960 e comprada em 1997 pelo conglomerado do presidente argentino Maurício Macri, Socma. A unidade depois revendida, em 2003, ao conglomerado cearense M. Dias Branco, que começou com a marca Fortaleza.

Em nota, o grupo diz que a produção de Lençóis Paulista será transferida para outras unidades do grupo, que tem, agora, 21 plantas em São Paulo, Bahia, Ceará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

A decisão visa "garantir maior eficiência operacional, redução de custos e agilidade na entrega dos produtos, aumentando sua competitividade no mercado", afirmou.

Segundo o comunicado, a empresa oferecerá um "pacote diferenciado de benefícios" para os profissionais demitidos acertado em negociação do sindicato, que inclui cursos de capacitação para facilitar a recolocação no mercado de trabalho. "A empresa está comprometida a minimizar os impactos da reestruturação."

A fusão, em 2003, que colocou a Zabet sob o guarda-chuva do Grupo M. Dias Branco, envolveu também as marcas Adria, Isabela e Basilar. Assim, resultou no maior produtor de biscoitos da América Latina.

O conglomerado foi fundado em 1953 por Manuel Dias Brancos e tem papéis negociados na B3. Também constam no portfólio do grupo Vitarella, Richester, Fit Food, Frontera e Smart.

VEJA PRONUNCIAMENTO DA EMPRESA

"A M. Dias Branco informa que realizou na última segunda-feira (6) uma reestruturação em sua unidade de Lençóis Paulista. A companhia segue investindo em novas tecnologias e modernizando suas unidades industriais e, como parte desse processo, as atividades de produção da fábrica de Lençóis Paulista serão transferidas para outras unidades, garantindo maior eficiência operacional, redução de custos e agilidade na entrega dos produtos, aumentando sua competitividade no mercado.

Desde que a companhia adquiriu a unidade de Lençóis Paulista, há mais de 20 anos, tem investido continuamente no desenvolvimento dos colaboradores, na manutenção da estrutura operacional, no lançamento de novos produtos, entre outras iniciativas, sempre ciente de sua responsabilidade social em relação ao Município e à comunidade. Essa iniciativa se insere no processo planejado de otimização da capacidade fabril da companhia.

A empresa reconhece a importância de seus colaboradores e está comprometida em minimizar os impactos da reestruturação. A companhia negociou com o sindicato e foi aprovada pela assembleia de empregados a disponibilização de um pacote de benefícios adicional às verbas rescisórias trabalhistas legalmente previstas, incluindo disponibilização de capacitação para contribuir na recolocação profissional, dentre outros. Sempre que possível, a M. Dias Branco busca aproveitar o talento de sua equipe, oferecendo novas oportunidades de trabalho em outras unidades da organização.

Com essa reestruturação, a M. Dias Branco reafirma seu posicionamento como uma empresa preparada para enfrentar os desafios do mercado e oferecer produtos e serviços de alta qualidade aos seus clientes e consumidores."