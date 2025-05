Dólar cai pelo 2° dia seguido, a R$ 5,654, e Bolsa sobe à espera de negociações entre EUA e China

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar oscilou pouco e fechou em queda pela segunda sessão seguida nesta sexta-feira (9), recuando 0,12%, a R$ 5,654, tendo como pano de fundo as expectativas em torno das negociações tarifárias entre Estados Unidos e China, além dos dados de inflação no Brasil, que desacelerou 0,43% em abril. Na semana, a divisa ficou praticamente estável, acumulando baixa de apenas 0,02%.

Os bons ventos externos também impulsionaram a alta da Bolsa, que encerrou com avanço de 0,20%, a 136.511 pontos, após ter atingido o patamar de 137.286 pontos na máxima da sessão. Com isso, o Ibovespa fecha a semana com acréscimo acumulado de 1,05%, o quinto semanal seguido.

As ações do banco Itaú ajudaram a puxar o índice para cima, após um resultado sólido no primeiro trimestre, com variação positiva de até 5% nos papeis. Em uma sessão abarrotada de resultados corporativos, ações de Porto Seguro, Petroreconcavo, Lojas Renner, Copel e Assaí também impulsionaram o índice.

Os movimentos dos mercados de câmbio e de ações nesta sessão ocorreram em meio à expectativa dos mercados globais pelo encontro entre autoridades dos EUA e da China no fim de semana, que pode reduzir as tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, irão se reunir com o czar econômico da China, He Lifeng, na Suíça no sábado.

Na véspera, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse esperar negociações substanciais com a China e indicou que a tarifa de 145% sobre produtos chineses pode ser reduzida, acrescentando nesta sexta que uma taxa de 80% "parece correta".

"A China deveria abrir seu mercado para os EUA - seria muito bom para eles!!! Mercados fechados não funcionam mais!!!", disse Trump em uma postagem no Truth Social.

"Uma tarifa de 80% sobre a China parece correta. Depende de Scott B", disse Trump.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump aumentou os impostos sobre as importações da China para 145%, além daqueles que ele impôs sobre muitos produtos chineses durante seu primeiro mandato e aqueles cobrados de Pequim pelo governo Biden.

A China revidou impondo restrições à exportação de alguns elementos de terras raras e aumentando as tarifas sobre os produtos dos EUA para 125%, além de taxas extras sobre produtos selecionados, incluindo soja e gás natural liquefeito.

"Isso tem favorecido as esperanças dos investidores de que talvez as tensões comerciais possam começar a ser reduzidas daqui para frente, com a possibilidade de acordos", diz Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Na cena doméstica, o mercado nacional analisou dados para a inflação brasileira, com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informando que a inflação oficial do Brasil, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), teve alta de 0,43% em abril, desacelerando em relação ao avanço de 0,56% em março.

Em 12 meses, o índice foi a 5,53%, ainda distante do teto de 4,5% da meta de inflação perseguida pelo BC (Banco Central).

Em uma tentativa de conter os preços, a autoridade monetária promoveu um ciclo de aumento na taxa básica de juros, a Selic, que chegou nesta semana a 14,75% ao ano. É o maior nível em 19 anos.

O BC, porém, deixou em aberto seu próximo passo na reunião de junho. Economistas e analistas do mercado já aguardavam a alta e acreditam que isso abre possibilidades para o fim do ciclo de elevação dos juros, o que refletiu no otimismo dos investidores e no bom desempenho do mercado de câmbio e de ações na véspera.

A Bolsa fechou a sessão de quinta-feira (8) com um forte avanço de 2,12%, a 136.231 pontos. O destaque ficou para as ações do Bradesco, que subiram mais de 15% após resultado melhor do que o esperado no primeiro trimestre de 2025.

"O comunicado do Banco Central retirou o termo 'ciclo', indicando proximidade do fim do aperto monetário, o que suaviza parte do movimento, mas mantém o diferencial de juros em níveis historicamente altos", afirma Bruno Botelho, especialista em câmbio da One Investimentos.

Paulo Silva, cofundador da Consultoria Advisory 360, afirmou que o comitê tomou a decisão acompanhada de um comunicado firme do Banco Central, reafirmando o compromisso de manter uma política monetária contracionista para controlar a inflação.

"Isso aumentou a confiança dos investidores, trazendo previsibilidade e reduzindo riscos", diz Silva.