Especialistas explicam porque o arroz está tão caro

Preço do arroz dispara e consumidores dizem que chegaram a pagar mais de R$ 40 no pacote

Alta do dólar, período de entressafra e aumento da demanda são alguns dos motivos para a elevação de 120% no preço do arroz nos últimos 12 meses

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Universidade de São Paulo (USP), mostra em levantamento que o preço do arroz aumentou nos últimos 12 meses 120%. Sobre a disparada dos preços, o especialista Mauro Rochlin, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), afirma que o grande inimigo neste momento é a variação do dólar, pois com o dólar mais caro, torna-se bem lucrativa a exportação, causando no mercado interno a escassez do produto e consequentemente aumenta o preço aqui no país. Em alguns supermercados, o quilo do arroz chegou a ser vendido parcelado no cartão de crédito em até seis parcelas de R$ 8,80.

O presidente Jair Bolsonaro se mostrou preocupado com a situação do aumento de preços de produtos no Brasil por conta do aumento do dólar e, em conversa com apoiadores no interior de São Paulo, fez um apelo para que os donos de supermercados abaixem os preços. “Está subindo arroz, feijão? Só para vocês saberem: já conversei com intermediários, vou conversar logo mais com a associação de supermercados”, afirmou, antes de pedir “patriotismo”.