Empresas de tecnologia perdem mais de US$ 1 tri em valor de mercado após anúncio de IA chinesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O anúncio do avanço de uma forma mais barata de um modelo de IA (inteligência artificial) feito pela chinesa DeepSeek provocou uma queda em série das ações de empresas de tecnologia nos EUA e na Europa.

Cálculos feitos pelo jornal Financial Times e pela agência de notícias Bloomberg apontam que a perda superou US$ 1 trilhão em valor de mercado apenas nesta segunda-feira (27).

A maior perda foi da Nvidia, que lidera o mercado de chips para IA. A redução chegou a ser de US$ 600 bilhões (R$ 3,54 trilhões) quando a empresa viu as ações caírem até 16% ao longo do dia em Nova York.

A marca superou a maior perda em valor de mercado em um dia, que era de US$ 279 bilhões da própria Nvidia, em 3 de setembro de 2024, de acordo com a Bloomberg. A fabricante de chips tem oito das dez maiores desvalorizações diárias da história.

As ações da Oracle caíram 8%, enquanto os papéis da Microsoft, Meta e Alphabet (dona do Google) desvalorizaram entre 3% e 3,5%. Na Europa, a fabricante de máquinas para produção de chips ASML, que conta com TSMC, Intel e Samsung como seus clientes, viu suas ações recuarem 8%. No Japão, o investidor de startups SoftBank caiu mais de 8% no pós-mercado desta segunda-feira.

Mesmo as empresas que não estão no setor de tecnologia, mas que trabalham com a infraestrutura para o setor registram perdas nesta segunda. As ações da alemã Siemens Energy caíram 19,9%, a fabricante de produtos de energia elétrica Schneider Electric, que investiu em data centers usados para IA, perdeu 9,5% .

A DeepSeek mexeu com o mercado ao apresentar resultados à altura, e em algumas ocasiões superiores, ao dos consagrados modelos de IA generativa americanos ChatGPT, Claude (da Anthropic) e Llama (da Meta). A startup chinesa abriu sua tecnologia mais recente, o R1, ao público na semana passada, e, desde então, ganha popularidade.

A plataforma chinesa também avança no quesito transparência, oferecendo uma aba com o passo a passo da elaboração da resposta. Destrincha quais fontes consultou e quais fatores considerou relevantes para responder à pergunta, como em um plano de pesquisa.

Fez isso usando equipamento de gerações anteriores, por causa de restrições do governo americano à exportação de tecnologia para a China, por questões geopolíticas. Os pesquisadores da empresa publicaram um artigo no mês passado afirmando que o modelo DeepSeek-V3, lançado em 10 de janeiro, usou chips H800 da Nvidia para treinamento, gastando menos de US$ 6 milhões (R$ 35,6 milhões).

Os movimentos lançam uma nuvem sobre os gigantes da tecnologia enquanto Meta, Microsoft e outros se preparam para apresentar seus últimos lucros trimestrais esta semana. Olhando além de seus lucros recordes no passado, os analistas podem direcionar perguntas pontuais aos executivos sobre as perspectivas financeiras no futuro sob uma competição global mais acirrada.

"O DeepSeek mostra que é possível desenvolver modelos poderosos de IA que custam menos. Isso pode diminuir os gastos com toda a cadeia de suprimentos de IA", comentou Vey-Sern Ling, diretor administrativo da Union Bancaire Privee em entrevista para a Bloomberg.

A Nvidia, que liderou as quedas, também se manifestou em nota nesta segunda. A empresa afirmou que os avanços da Deepseek mostram a utilidade de seus chips para o mercado chinês e que, no futuro, serão necessários mais de seus produtos para atender à demanda pelos serviços da startup.

"O trabalho da DeepSeek ilustra como novos modelos podem ser criados usando essa técnica, aproveitando modelos amplamente disponíveis e computação que é totalmente compatível com o controle de exportação", disse o comunicado.

O entusiasmo em torno da IA impulsionou um enorme fluxo de capital para os mercados de ações nos últimos 18 meses, em particular, à medida que os investidores compraram ações, inflacionando as avaliações das empresas e fazendo com que os mercados atingissem máximas recordes.

"Ainda não sabemos os detalhes e nada foi 100% confirmado em relação às alegações da DeepSeek, mas se realmente houve um avanço no custo para treinar modelos de mais de US$ 100 milhões para esse suposto número de US$ 6 milhões, isso é realmente muito positivo para a produtividade e para os usuários finais de IA", disse Jon Withaar, gerente sênior de portfólio da Pictet Asset Management, à agência de notícias Reuters.

Os chips H800 não são os melhores do mercado. Inicialmente desenvolvidos como um produto de capacidade reduzida para contornar as restrições dos EUA de vendas para a China. Os processadores foram posteriormente banidos por Washington para venda à China.

As ferramentas são disponibilizadas gratuitamente via site da DeepSeek, inclusive no Brasil e em português, e permitem ações como: tradução e geração de textos, análise de grandes volumes de dados e projeções, auxílio na pesquisa e "até na redação de trabalhos acadêmicos", escrever códigos em linguagens como Python, automatizar suporte para atendimento a clientes etc.

Mais importante, tanto o modelo anterior (V3) como o da semana passada (R1) têm desempenho semelhante ou, em cada vez mais áreas, superior àqueles do ChatGPT, da OpenAI, e do Llama, da Meta. E com custo declaradamente muito menor.