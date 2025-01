Elon Musk e Linda Yaccarino, CEO do X, celebram mudança em checagem da Meta

Zuckerberg também disse que removerá restrições sobre tópicos como imigração e gênero que estão "fora de sintonia com o discurso dominante" e que usuários voltarão a ver com mais frequência conteúdo sobre política.

Segundo o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, o modelo que será adotado pela empresa dona do Facebook e do Instagram será semelhante ao do X.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.