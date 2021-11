Elon Musk deveria vender suas ações da Tesla, decidem seguidores no Twitter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, perguntou a seguidores em seu perfil no Twitter se deveria vender 10% de suas ações da Tesla. Dos 3,5 milhões que votaram no fim de semana, 57,9% responderam que sim.

"Estava preparado para aceitar qualquer resultado", declarou o empresário, que usa regularmente a rede social para fazer anúncios inesperados ou comentários surpreendentes. Ele não citou, no entanto, quando e como se dará a operação.

O excêntrico fundador da fabricante de veículos elétricos Tesla pareceu apontar para uma nova proposta dos democratas, que querem aumentar os impostos sobre os mais ricos taxando suas ações, que geralmente só são tributadas quando são vendidas. No momento, a proposta parece ter sido arquivada.

"Fala-se muito ultimamente que lucros não realizados são um meio de evitar impostos, então proponho vender 10% de minhas ações da Tesla", tuitou Musk no sábado. "Vocês concordam?", perguntou aos seguidores, propondo votar "sim" ou "não".

De acordo com informações da Bloomberg, Musk possuía em 10 de junho 17% das ações em circulação da Tesla, que atualmente valem US$ 208,37 bilhões (R$ 1,2 trilhão). O empresário também recebeu um grande pacote de opções de ações e ações conversíveis como compensação.

Com suas participações em outras empresas --Neuralink e, acima de tudo, SpaceX--, Musk tem uma fortuna estimada pela Bloomberg em mais de US$ 338 bilhões (R$ 1,8 trilhão).

"Lembrem-se de que não recebo salário em dinheiro ou bônus", destacou Musk no Twitter no fim de semana. "Só tenho ações, portanto, a única forma de pagar pessoalmente os impostos é vendendo ações", acrescentou o empresário.

A iniciativa de Musk é tida como uma resposta ao chamado "imposto dos bilionários", previsto pelos democratas norte-americanos.

O novo tributo, que atingiria cerca de 700 bilionários do país, é uma tentativa de extrair receita dos mais ricos para custear o pacote de gastos de US$ 2 trilhões do presidente Joe Biden.

"O Imposto de Renda dos Bilionários garantiria que os mais ricos pagassem impostos todos os anos, assim como os trabalhadores. Nenhum trabalhador considera correto pagar seus impostos e os bilionários não pagarem", disse Ron Wyden, presidente da Comissão de Finanças do Senado, ao jornal Financial Times.

O plano se aplicaria aos contribuintes com mais de US$ 100 milhões (R$ 556 milhões) em renda anual ou mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,56 bilhões) em ativos por três anos consecutivos.