Eletrobras aprova acordo com governo e confirma dividendos extraordinários

A assembleia aprovou também a distribuição de dividendos adicionais de R$ 1,8 bilhão. Com esse valor, a empresa terá distribuído R$ 4 bilhões pelo lucro da companhia em 2024, que somou R$ 10,4 bilhões. Segundo a Eletrobras, é a maior distribuição de dividendos da sua história, em percentual do lucro líquido.

O único candidato dissidente a conseguir uma vaga foi o banqueiro José João Abdalla, dono do banco Clássico e mais conhecido por Juca Abdalla. Sua participação na disputa era questionada, já que ele também é membro do conselho da Petrobras, mas os acionistas votaram que não há conflito.

Para suas vagas no conselho, Lula indicou Silas Rondeau, Maurício Tolmasquim e Nelson Hubner, todos com passagens por posições relevantes no setor elétrico durante os mandatos presidenciais do PT.

A maior presença na gestão da companhia é uma demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde o início do terceiro mandato. Pelo acordo, que foi mediado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), a Eletrobras deixa de ter obrigação de investir na usina nuclear Angra 3.

O acordo estava praticamente aprovado apenas com os votos depositados por acionistas à distância, antes da assembleia. Na reunião desta terça, foi apenas confirmado. Agora, o governo passa a ter três cadeiras no conselho de administração da ex-estatal.

