Cyrela e fundo canadense lançam parceria de R$ 1,7 bi para imóveis de alto padrão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fundo de pensão canadense CPP e a Cyrela anunciaram, nesta segunda-feira (13), o lançamento de uma iniciativa conjunta de R$ 1,7 bilhão no setor de imóveis de luxo paulistano. O capital será gerido pela subsidiária da empresa brasileira Cy.Capital.

Cada companhia investirá metade do valor divulgado. O CPP estima que o negócio renderá mais de R$ 6 bilhões em vendas "nos próximos anos" na capital paulista.

As empresas planejam direcionar o investimento à construção de "residências de alta qualidade", de acordo com publicação do diretor do CPP Marcos Haertel no LinkedIn.

"O mercado residencial em São Paulo tem fundamentos sólidos, apoiados por fatores demográficos favoráveis, baixo desemprego e alta resiliente na renda familiar", afirmou o CPP no comunicado.

O fundo canadense já mantém uma parceria com a construtora brasileira e a incorporadora americana Greystar para erguer prédios na capital paulista desde 2019.

"Estamos satisfeitos em expandir nossa parceria de longa data com a Cyrela, uma desenvolvedora imobiliária de destaque no Brasil, para desenvolver projetos residenciais de alta qualidade que nós acreditamos que renderão fortes faturamentos, com risco aceitável, aos contribuintes e beneficiários do CPP", disse Ricardo Szleif, outro diretor do fundo, no informe de lançamento.

"Estamos orgulhos de contar com o CPP, um dos nossos investidores-chave, e felizes com a oportunidade de expandir essa parceria tão produtiva", afirmou, no comunicado, o CEO da Cy.Capital, Gustavo Vaz.

O fundo canadense mantém escritório em São Paulo e administra 675,1 bilhões (R$ 2,859 trilhões) de dólares canadenses de 22 milhões de contribuintes.