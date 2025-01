Conselho da Oba Hortifruti destitui 11 dos 15 diretores da companhia

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - O grupo Fartura de Hortifrut, dono da rede Oba Hortifruti, destituiu 11 de seus 15 diretores neste mês. A decisão foi tomada pelo conselho de administração da empresa no dia 20 de janeiro e informada à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta terça-feira (28).

A mudança, conforme ata da reunião, foi aprovada por maioria. Questionada pela reportagem sobre os motivos para as mudanças, a empresa não se manifestou até a publicação deste texto.

Segundo informações do site oficial da Oba Hortifruti, todos os diretores cumpriam mandato iniciado em 2024 e com fim previsto para setembro de 2026. Após as mudanças, a diretoria ficou com quatro executivos: o diretor-presidente, Alex Brito, o diretor financeiro e de relações com investidores, Alexandre Almeida, e os diretores sem designação específica Francisco Homsi e Ivan Chiachio.

A rede Oba Hortifruti, eleita pela pesquisa Datafolha para O Melhor de São Paulo de 2024 como o melhor hortifrúti da cidade, possui 73 lojas no país -a maioria no estado de São Paulo. No último balanço divulgado pela empresa, relativo ao período encerrado em setembro de 2024, a rede teve crescimento de receita e diminuição de lucro.

Entre janeiro a setembro do ano passado, o lucro líquido foi de R$ 58,4 milhões, recuo de 6,5% em relação ao mesmo período de 2023. A receita foi de R$ 2,1 milhões, um aumento de 10,5% frente a receita de R$ 1,9 milhão em 2023.