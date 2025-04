Cofrinhos de bancos ajudam a organizar finanças, mas não substituem investimentos de longo prazo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cada vez mais comuns em aplicativos bancários, as caixinhas e os cofrinhos digitais surgem como alternativas para quem deseja poupar e organizar a renda. O recurso permite separar valores de acordo com objetivos específicos, como viagens, emergências ou a compra de bens.

Em muitos casos, o dinheiro alocado nessas ferramentas pode ser automaticamente investido em produtos de renda fixa, o que é melhor do que deixá-lo parado na conta-corrente, sem retorno financeiro.

A reportagem da Folha de S.Paulo consultou 14 instituições financeiras sobre as principais regras de produtos do tipo "cofrinho". Quase todas têm liquidez diária, adesão simples e aplicações a partir de R$ 0,01. O Mercado Pago oferece até 112% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) para quem cumpre determinadas metas, e o Neon, até 130% do CDI em campanhas promocionais. O PicPay permite transformar o valor guardado em limite de crédito, com rentabilidade de 102% do CDI.

Para André Peniche, diretor de expansão da M&P Capital Investments Group, o recurso é uma forma prática de poupar e investir sem sair do ambiente do aplicativo bancário. Mas ainda que ofereça rendimento, sua principal proposta é ajudar o usuário a organizar as finanças com metas específicas. Dessa forma, funciona como uma porta de entrada para o mundo dos investimentos, mas não deve substituir um portfólio diversificado no longo prazo, afirma.

Entre as principais desvantagens dessas soluções está a baixa rentabilidade em comparação com outros produtos que exigem um pouco mais de conhecimento, diz o especialista. Além disso, o especialista afirma que, como a interface é simplificada, o consumidor pode não perceber exatamente onde o dinheiro está investido, o que reduz a consciência sobre riscos, prazos e condições de resgate.

*

COMO FUNCIONA EM CADA BANCO?

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - "CONTA COM INVESTIMENTOS"

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: As taxas variam de acordo com o total investido, o prazo do investimento e a reciprocidade relacional do cliente com a Caixa

- Carência: Não há, o Fundo de Renda Fixa tem liquidez diária

- Valor mínimo para investir: R$ 0,01 e não há valor máximo

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? No momento não

BRADESCO - "INVESTIMENTO POR OBJETIVOS"

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: 100% do CDI

- Carência: Não há, o CDB tem liquidez diária

- Valor mínimo para investir: R$ 1 e não há valor máximo

- Como funciona? O cliente pode definir um objetivo (como guardar R$ 2.000 para uma viagem) e é opcional fazer a aplicação naquele momento ou em uma situação mais conveniente

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? No momento não

ITAÚ - "COFRINHOS"

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: 100% do CDI

- Carência: O dinheiro de novas aplicações no CDB precisa ficar guardado até o próximo dia útil. Após isso, a liquidez de resgate é imediata. Caso o cliente precise do dinheiro antes desse prazo, ele pode pedir o cancelamento do depósito que estiver em processamento

- Valor mínimo para investir: R$ 1 e não há valor máximo

- Como funciona? Basta acessar o serviço na página inicial ou no menu de produtos, criar um objetivo e começar a guardar dinheiro

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? No momento não

BANCO DO BRASIL - "COFRINHO BB"

- É preciso fazer adesão? Sim, a adesão é gratuita e pode ser feita nas agências ou pelos canais de autoatendimento

- Rentabilidade anual: A solução internaliza os investimentos no BB Renda Fixa Simples Reserva (fundo de investimento), com taxa de administração de 0,5% ao ano. A política do fundo é investir pelo menos 95% dos recursos em títulos públicos federais

- Carência: Tanto as aplicações quanto os resgates podem ser realizados a qualquer momento

- Valor mínimo para investir: R$ 0,01 e não há valor máximo

- Como funciona? O Cofrinho BB está disponível para menores de idade por meio da conta BB Cash e em breve será disponibilizado para o público em geral

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? No momento não, mas são aceitos como garantia valores aplicados em outros 12 fundos de investimentos diferentes

PICPAY - "COFRINHOS"

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: 102% do CDI

- Carência: Não há, o CDB tem liquidez diária

- Valor mínimo para investir: R$ 1 e não há valor máximo

- Como funciona? O usuário precisa criar um cofrinho dentro do aplicativo do PicPay, definir o valor a ser guardado e o objetivo

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? Sim, o valor que for guardado no Cofrinho do Cartão vira limite de crédito no PicPay Card. Cada cliente tem um multiplicador personalizado, que pode aumentar conforme sua relação com o PicPay e chegar a 1,5 vez do valor guardado

MERCADO PAGO - "COFRINHO OU COFRINHO RENDIMENTO PERFEITO"

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: Até 112% do CDI

- Carência: Não e os cofrinhos estão respaldados por investimentos em títulos públicos com liquidez diária

- Valor mínimo para investir: O cliente pode fazer aportes de qualquer valor nos cofrinhos antes de completar um desafio de trazer R$ 1.000 para a conta. Enquanto o desafio não for concluído, o rendimento será de 100% do CDI e, se a meta for atingida, irá render 112% do CDI

- Valor máximo: Para o rendimento do Cofrinho Rendimento Perfeito o valor máximo aplicado é de R$ 10 mil. Para valores acima do teto de investimento, o rendimento será de 100% do CDI

- Como funciona? O Cofrinho Rendimento Perfeito está disponível para quem depositar R$ 1.000 ou mais na conta todos os meses ou for assinante Meli+

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? Não

INTER - "MEU PORQUINHO"

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: 100% do CDI

- Carência: Não há, o CDB tem liquidez diária

- Valor mínimo para investir: R$ 1 e não há valor máximo

- Como funciona? O cliente pode fazer algumas adesões automáticas de alguns eventos dentro do Super App financeiro, como investimento automático de cashback e 5% do salário e rendimentos de aplicações. Além disso, é possível fazer aplicações direcionando o dinheiro da conta-corrente para o Meu Porquinho

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? Não

BANCO NEON - "COFRINHOS"

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: Rendimento de até 113% do CDI, podendo chegar a 130% em campanhas promocionais

- Carência: Não há, o CDB tem liquidez diária

- Valor mínimo para investir: R$ 1 e não há valor máximo

- Como funciona? Ao criar um cofrinho ou investir no CDB Planejado, o cliente tem acesso imediato às condições de rendimento de cada produto. Nos cofrinhos, é possível juntar dinheiro de forma recorrente. O cliente escolhe quanto, como e onde guardar, sempre que entra um valor em sua conta

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? Sim, por meio do ViraCrédito, o valor investido se transforma em limite adicional no cartão de crédito

99PAY

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: 100% do CDI para saldos de até R$ 5.000 e de 80% do CDI para valores superiores a esse limite

- Carência: Não há, o CDB tem liquidez diária

CDB PAGBANK 130% DO CDI

O PagBank não oferece um cofrinho, mas tem opções de investimentos com características parecidas com as dos investimentos vinculados à conta-corrente

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: Até 130% do CDI

- Carência: Não há, o CDB tem liquidez diária

- Como funciona? O cliente pode investir de R$ 500 até R$ 2 milhões

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? Valores investidos em CDB tornam-se limite para o cartão de crédito do PagBank

C6 BANK

O C6 Bank não oferece nenhum tipo de cofrinho, mas tem opções de investimentos com características parecidas com as dos investimentos vinculados à conta-corrente. A primeira delas é o Pós-fixado Liquidez Diária.

- É preciso fazer adesão? Sim

- Rentabilidade anual: 102% do CDI

- Carência: Não há, o CDB tem liquidez diária

- Valor mínimo para investir: R$ 20 e não há valor máximo

- Como funciona? O valor investido rende a partir do momento em que faz a aplicação e pode ser resgatado em qualquer dia, conforme a necessidade do cliente

- O valor investido impacta no limite do cartão de crédito? Não, mas o banco tem o CDB Limite Garantido, que permite aos clientes converter o investimento em limite de crédito para uso no cartão

A reportagem da Folha também procurou o Nubank, o Santander e o BTG Pactual. Os bancos não responderam até a de publicação deste texto.

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE COFRINHOS E INVESTIMENTOS TRADICIONAIS?

O especialista diz que muitas caixinhas são lastreadas em produtos como CDBs de liquidez diária ou fundos de renda fixa conservadora. Assim, a principal diferença está na forma de apresentação e na facilidade de uso, e não necessariamente no produto financeiro em si.

Segundo o Peniche, investimentos tradicionais, como CDBs (Certificado de Depósito Bancário), Tesouro Direto ou fundos, exigem maior conhecimento técnico e uma análise mais detalhada sobre prazos, rentabilidade, liquidez e riscos.

O especialista diz que os investidores não devem abrir mão de aprender sobre temas ligados à educação financeira como perfil de risco, horizonte de investimento e objetivos patrimoniais para utilizar essas soluções como complementos estratégicos, e não como únicas formas de construção de patrimônio.

ESSES INVESTIMENTOS SÃO SEGUROS?

As caixinhas, por serem voltadas para investidores de perfil conservador, geralmente são lastreadas em produtos como CDBs ou RDBs (Recibos de Depósito Bancário) emitidos pela própria instituição financeira.

Esses investimentos contam com a cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) até o limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição, oferecendo proteção contra a falência de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central.

Para o diretor de expansão da M&P Group, no entanto, é fundamental verificar onde exatamente o dinheiro está sendo aplicado. "Se estiver em fundos de investimento, por exemplo, não há cobertura do FGC, e o risco dependerá da composição da carteira do fundo", diz. O Tesouro Direto não é coberto pelo fundo.