Campos Neto parabeniza Galípolo pela indicação para presidente do BC

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, parabenizou Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária, pela indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de seu nome para o comando da instituição em 2025.

Em nota, Campos Neto disse que tem trabalhado de forma construtiva com Galípolo desde sua chegada no BC —o indicado por Lula assumiu o posto atual em 12 de julho de 2023— e reafirmou que será feita uma transição suave de mandatos.

"Após a sabatina e a aprovação pelos senadores, a transição dos mandatos será feita da maneira mais suave possível, preservando a missão da instituição", disse.

No texto, Campos Neto afirmou que "tem trabalhado de forma harmônica e construtiva com o diretor Galípolo desde a sua chegada ao Banco Central" e que "deseja a Galípolo muito sucesso nessa nova fase da sua vida profissional".

A indicação de Galípolo foi anunciada nesta quarta-feira (28) pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) no Palácio do Planalto.

Se aprovado pelo Senado, Galípolo assume o comando da instituição com a missão de angariar a confiança do mercado financeiro, que teme um BC leniente no combate à inflação em 2025, quando o Copom (Comitê de Política Monetário) terá maioria dos integrantes indicados pelo presidente Lula.

O governo trabalha para que a sabatina de Galípolo ocorra antes da próxima reunião do Copom, agendada para os dias 17 e 18 de setembro. Senadores da base aliada abriram articulações para que a sessão seja realizada no dia 10 de setembro, mas viram a discordância de outros parlamentares.

Galípolo também recebeu felicitações de Ilan Goldfajn, ex-presidente do BC e atual chefe do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

"Tenho certeza da continuidade do trabalho fundamental do BC, instituição chave para a estabilidade econômica e a base para o crescimento sustentável do país. Sigamos trabalhando na boa parceria do BID com o BCB", disse.