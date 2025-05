Brasileiros poderão pedir comida no Uber e carro no iFood

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uber e o iFood anunciaram nesta quarta-feira (14) uma parceria para integrar os apps no Brasil. A colaboração está prevista para começar no segundo semestre e busca oferecer abas de mobilidade no app de comida e de entregas de alimentos na plataforma de mobilidade.

Por meio da parceria, os usuários do iFood poderão solicitar corridas da Uber diretamente do aplicativo de conveniência, enquanto os clientes da Uber terão acesso aos serviços de entrega de comida, mercados, farmácias do iFood em uma aba específica.

Do ponto de vista do negócio, a integração pode ajudar as empresas a atingir novos clientes, já que hoje cerca de metade dos usuários das plataformas usa só um ou outro.

De acordo com as empresas, a colaboração visa melhorar a experiência do usuário, oferecendo aos consumidores a possibilidade de planejar deslocamentos e pedir refeições sem alternar entre os apps.

A integração dos serviços começará a ser disponibilizada para algumas cidades específicas no segundo semestre, com expansão para todo o país em seguida. Não há uma data de lançamento para a novidade.

"Acreditamos que essa parceria vai impulsionar mais pedidos aos restaurantes, mercados, farmácias e conveniência em geral; gerar mais renda aos entregadores e motoristas e simplificar ainda mais a vida dos consumidores", diz Diego Barreto, CEO do Ifood, em comunicado à imprensa.

"Hoje, apenas cerca de metade dos usuários usam as duas plataformas de maneira recorrente", afirma Dara Khosrowshahi, presidente-executivo da Uber.

Fundada em 2010, a Uber já completa mais de 61 bilhões de viagens globalmente, enquanto o iFood processa mais de 120 milhões de pedidos por mês. O delivery também opera em aproximadamente 1.500 cidades do Brasil e tem cerca de 360 mil entregadores cadastrados.

Em 2022, a Uber anunciou sua saída do setor de delivery de restaurantes ao descontinuar o aplicativo Uber Eats. A plataforma era a segunda colocada do mercado, atrás do Ifood e à frente da Rappi.

A parceria marca o retorno da Uber ao setor de delivery, apesar do aplicativo ainda possibilitar aos clientes fazer compras em supermercados. A plataforma não detalha se o serviço continuará sendo oferecido.

A integração vem pouco depois da decisão da plataforma 99 de relançar o 99Food no Brasil. Como mostrou a Folha, o delivery deve integrar superaplicativo, que também terá transporte de passageiros e finanças pessoais por meio do 99Pay.

Nos próximos meses, o setor também terá a presença da gigante de delivery chinês Meituan. Na última segunda-feira (12), a empresa anunciou que lançará o serviço de entrega de refeições Keeta no Brasil, com investimento de R$ 5,6 bilhões.