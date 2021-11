Bolsa sobe 1,54% com ajuste a risco fiscal e alívio sobre Evergrande

Analistas atribuem os resultados à expectativa do mercado de que a PEC dos Precatórios seja aprovada pelo Senado. Apesar de autorizar um calote nas dívidas judiciais da União e furar o teto de gastos, a medida permite aos investidores precificar o risco fiscal do país.

