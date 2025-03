BNDES e Cepal abrem inscrições para escola em homenagem a Maria da Conceição Tavares

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Escola de Governo e Desenvolvimento Maria da Conceição Tavares abre nesta segunda-feira (31) as inscrições para uma seleção de 60 candidatos a seu primeiro curso de capacitação em desenvolvimento. Estão previstas atividades presenciais no Brasil e no Chile, além de aulas online.

O projeto é fruto de um acordo de cooperação técnica entre o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e a Cepal (Comissão Econômica para América Latina e Caribe).

Conforme o BNDES, o curso é voltado para funcionários ou ex-servidores de bancos públicos de desenvolvimento ou órgãos públicos afins da América Latina, como ministérios, secretarias e agências de fomento, que preferencialmente tenham como foco atividades de financiamento.

"O curso busca prover formação adequada às especificidades socioculturais e econômicas dos países latino-americanos, orientar a execução de políticas públicas e formas sustentáveis de financiamento e formar líderes para atuar nas grandes oportunidades e desafios para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da região", disse o BNDES em nota.

A escola é uma homenagem à economista Maria da Conceição Tavares, que morreu aos 94 anos em junho de 2024. A professora virou uma das principais influências da esquerda na área econômica.

O BNDES afirma que a ideia da homenagem partiu do presidente do banco, Aloizio Mercadante.

"Conceição é uma das maiores economistas não só do Brasil, mas do mundo, que rechaçava dogmas e se recusava a pensar de uma maneira que não fosse crítica, atenta às necessidades e ao desenvolvimento da nossa região", declarou Mercadante.

"Portuguesa de nascimento, ela é uma gigante brasileira, que sonhava com um país e um mundo mais justo e inclusivo", acrescentou.

O curso prevê 30 vagas para participantes brasileiros e outras 30 para interessados de demais nacionalidades latino-americanas. A promessa é contemplar a diversidade de gênero e étnico-racial e, no caso dos estrangeiros, a pluralidade de países de origem.

O BNDES diz que não serão cobradas taxas de inscrição nem de participação no curso, mas os custos de deslocamento e hospedagem para as etapas presenciais serão de responsabilidade dos interessados ou de suas instituições.

A capacitação será realizada neste ano, em três etapas. A primeira, em junho, terá cinco dias de atividades exclusivamente presenciais na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

A segunda, online, vai durar 11 semanas, de junho a agosto, com aulas ao vivo de três horas de duração. Adicionalmente, os candidatos deverão dedicar cerca de três horas semanais para estudo individual, aponta o BNDES.

A última etapa vai ocorrer em setembro, com dois dias de atividades exclusivamente presenciais na sede da Cepal, em Santiago, no Chile.

O curso está dividido em eixos que devem abordar tópicos como crescimento na nova era da globalização e geopolítica, transformação produtiva, desigualdade e democracia.

As inscrições estarão disponíveis no site da Escola de Governo e Desenvolvimento Maria da Conceição Tavares (www.escolagovdes.cepal.org), que deverá estar funcionando só na segunda. O prazo vai das 12h de segunda até as 23h59 do dia 25 de abril (horário de Brasília ou de Santiago).

Exige-se graduação em qualquer área do conhecimento, além de fluência em português ou espanhol. Também é recomendado ter nível intermediário de compreensão e leitura em inglês, segundo o BNDES.