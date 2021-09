Bill Gates desconversa ao ter de falar sobre sua proximidade com Epstein, acusado de crimes sexuais

Gates e Melinda, que cofundaram uma instituição de caridade duas décadas atrás para combater a pobreza e as doenças no mundo, anunciaram o divórcio em 3 de maio, após 27 anos de casamento.

Em maio deste ano, o New York Times e o Wall Street Journal mencionaram os jantares entre Gates e Epstein, que teriam sido objeto de perguntas do conselho de diretores da Microsoft e despertado descontentamento da agora ex-esposa de Gates.

"Eu falei, eu me arrependo desses jantares. Não há nada de novo nisso", afirmou. "Bom, ele está morto. Então, em geral, devemos ser cautelosos", respondeu sobre lições a partir do que havia ocorrido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.