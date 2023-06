Argentina aceitará pagamentos de brasileiros por Pix

"Como a Fiserv opera em vários países da região, somos capazes de adaptar tecnologias localmente, melhorando a experiência de nossos clientes e, neste caso, as pessoas que visitam a Argentina", disse Jorge Valdivia, executivo da Fiserv no Brasil.

No valor, já estará embutida a conversão cambial no momento da compra e a taxa de IOF aplicada a transações de câmbio.

As operações serão realizadas usando QR code, que serão gerados já com o valor a ser pago em reais.

