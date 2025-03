Anvisa suspende interdição da pasta de dentes Colgate Total Clean Mint

O consumidor pode relatar problemas com produtos no sistema de Cosmetovigilância da Anvisa, no site da agência.

Segundo resolução publicada no Diário Oficial da União desta quinta, a ação foi adotada após um número significativo de "relatos de eventos adversos associados ao uso do produto". A agência afirmou que "o produto não deveria ser "consumido ou comercializado até que seja comprovada a sua segurança".

A Colgate disse em nota que está trabalhando para colaborar com as autoridades e providenciando os esclarecimentos necessários.

"A recomendação do alerta é para que os consumidores observem sinais de irritação e interrompam o uso do produto nessa situação. Caso o desconforto seja persistente é importante procurar um profissional de saúde", disse.

