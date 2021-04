Wilson usa consignado para colocar corda no pescoço de servidores

A pandemia, que já se tornou o maior fator de endividamento dos trabalhadores, ganhou um aliado de peso na semana que passou. O governador Wilson Lima decidiu apertar mais a corda no pescoço dos ‘enforcados’, decretando o aumento de 35% para 40% da margem de consignados dos servidores estaduais.

Com isso, socorre as financeiras e joga para o fundo do poço os funcionários do Estado, que chegam ao terceiro ano de seu governo sem ter aumento salarial.

Bom exemplo

vem do interior

Em Benjamin Constant, a 1.119 km de Manaus, a prefeitura iniciou a vacinação do pessoal da educação e já alcançou 80% do público-alvo com a primeira dose. A imunização cobre professores e administrativos das redes municipal, estadual e particular e da Ufam, no município.

PT comemora

Adversários icônicos nas disputas internas do PT-AM, Sinésio Campos e Zé Ricardo vibraram com a confirmação, pelo STF, de Lula livre para disputar a eleição em 2022. Mas foi o baixinho quem saiu na frente destra vez, na disputa fotográfica, para provar quem ama mais e é mais fiel ao chefe.

Bolsonaro, o desajeitado

Segurando um bebê de forma grosseira e desajeitada, ambos sem máscara, Jair Bolsonaro mostrou ontem na cidade rural de Goianápolis (GO), o retrato da irresponsabilidade de seu governo diante da pandemia que assola o país. Desafia a CPI, as leis, as instituições e põe em risco as vidas que deveria preservar.