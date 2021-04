STF X Senado: guerra de poderes

O Senado brasileiro entra numa ‘guerra’ de poderes, com a decisão do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, de determinar a instalação da CPI da Pandemia, que atinge diretamente o presidente Bolsonaro. Na casa tramita também pedido de CPI da Lava Toga, e pedidos de impeachment de ministros do próprio STF.

Vacinação em risco

Logística difícil, isolamento das comunidades, e falta de estrutura de saúde, põem em risco a vacinação de populações tradicionais e povos indígenas no interior do Amazonas. O ‘alerta’ é da FAS, através da Aliança Covid Amazônia, que endereçou carta a gestores, entre eles o governador Wilson Lima.

A forma atual, escalonada por idade, exige diversas viagens à mesma comunidade para vacinar grupos diferentes. “O custo é alto e tem dificultado o avanço da vacinação nessas áreas”, diz a entidade.

Cheia e pontes

Com a cheia anual do rio Negro, a prefeitura inicia a ‘temporada’ de pontes para atender as áreas alagadas. Assim como nos anos anteriores, elas são construídas para minimizar os impactos da subida das águas. A CPRM estima que a cota de 29 metros do nível do rio vai ser superada pela 5ª vez.

Trabalho político e empregos

Do senador Eduardo Braga, comentando a aplicação dos R$ 20 milhões, de uma emenda parlamentar sua, no asfaltamento de ruas em Itacoatiara: “Nossas emendas, transformadas em trabalho e geração de emprego, estão dando fim à lama do inverno e a poeira do verão.”