Prefeitura faz reunião para definir estratégias de ampliação da Zona Franca

Prefeitura de Manaus promove hoje, no auditório da Fieam, a 2ª Reunião do FOPAZFM, com pautas voltadas à definição de estratégias para ampliar e fortalecer o modelo Zona Franca de Manaus, e outros segmentos produtivos. Os temas de hoje se referem à infraestrutura urbana e rural do município.

Perda para igreja católica

O corpo de dom Alcimar Magalhães, bispo emérito do Alto Solimões falecido no domingo, em Manaus, foi velado ontem na igreja de São Sebastião e será transladado hoje para Tabatinga, onde será sepultado. Da ala progressista católica, realizou obras sociais e foi cortejado por políticos de todas as crenças.

Mudança no transporte

Deputados Roberto Cidade, Felipe Souza e Adjuto Afonso debatem hoje, a partir das 14h, em audiência pública híbrida na Aleam, o PL 44/2020, que regulamenta o transporte hidroviário de passageiros e cargas no Amazonas. O projeto do governo propõe mudanças relevantes no sistema regional de transportes.

Voto impresso

Bolsonarista de raiz, o senador Plínio Valério é defensor intransigente do voto impresso. Trata-se do voto na urna eletrônica, com emissão de um comprovante. Uma forma que vai possibilitar ao eleitor confirmar(?) em quem votou, e garantir a quem ‘patrocinou’ o voto saber se não foi traído pelo eleitor.

Reforço jurídico

O defensor público geral, Ricardo Paiva, deu posse ontem, no plenário da Aleam, a nove defensores públicos de 4ª classe, aprovados no concurso de 2018. As cinco defensoras e quatro defensores reforçarão o atendimento jurídico popular no interior, nos polos da instituição.