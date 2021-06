CPI da Covid: 'Bolsonarismo' sem freio pode estar com os dias contados

Os dias do bolsonarismo ‘sem freios’ parecem estar em contagem regressiva. Os ex-amigos humilhados e perseguidos ou amedrontados, começam a olhar para a CPI da Covid como a porta da esperança. Se municiarem os senadores com as provas que dizem ter, cairá sem o mito anticorrupção no clã da rachadinha.

Risco para Zona Franca

Mais uma vez o projeto que cria a Zona Franca da Baixada Fluminense, no Rio, teve de ser retirado de pauta pelo deputado Zé Ricardo, ontem durante a reunião na Comissão em que tramita na Câmara Federal. A proposta é uma imitação da ZFM e se aprovado, causará o esvaziamento do PIM.

Aleam

Três projetos de lei aprovados ontem na Assembleia Legislativa, contribuem para dar mais apoio e meios de beneficiar as mulheres em situação de risco. A juíza Ana Lorena Teixeira, e o presidente da Amazon, Luiz Márcio Albuquerque, assistiram a votação e aplaudiram as iniciativas dos deputados.

Não adiantou

Ao ‘trocar seis por meia dúzia’, ou Ricardo Salles por Joaquim Pereira Leite, outro da turma da boiada e do desmatamento, Bolsonaro dá aceno de que não mudará sua política destrutiva. Agora reforçada com a aprovação do PL 490, pela Câmara, as terras indígenas entrarão em definitivo no cardápio da destruição.